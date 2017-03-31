Мутко: Плющенко нужно поблагодарить за служение спорту и фигурному катанию

В пятницу в интервью «Матч ТВ» Плющенко заявил о завершении спортивной карьеры и начале тренерской деятельности.

«Женю могу только поблагодарить за служение спорту и фигурному катанию. Он настоящий и большой спортсмен, можно только сожалеть (о его решении). Надеюсь, он продолжит развивать спорт и фигурное катание. Он будет большим ориентиром для всех», — сказал Мутко.

Плющенко принимал участие в четырех Олимпиадах. В 2002 году он завоевал серебряную медаль, проиграв только соотечественнику Алексею Ягудину. В 2006 году стал победителем Олимпийских игр в Турине, в 2010 в Ванкувере еще раз стал серебряным призером, а на домашних Играх в Сочи фигурист завоевал олимпийское золото в командных соревнованиях.