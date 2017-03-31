Федерация фиугрного катания на коньках уважает решение Плющенко о завершении карьеры

В пятницу Плющенко объявил о завершении карьеры в эфире телеканала «Матч-ТВ».

«Комментарий здесь может быть только один. Если он принял такое решение, значит, у него есть на это основания. Мы уважаем его решение», — сказал Горшков.

Плющенко завоевал золото в одиночном катании на Играх-2006 и в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Он является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.