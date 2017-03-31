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31 марта 2017, 12:53 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Федерация фиугрного катания на коньках уважает решение Плющенко о завершении карьеры

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уважает решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о завершении спортивной карьеры. Об этом ТАСС заявил президент федерации Александр Горшков.

В пятницу Плющенко объявил о завершении карьеры в эфире телеканала «Матч-ТВ».

«Комментарий здесь может быть только один. Если он принял такое решение, значит, у него есть на это основания. Мы уважаем его решение», — сказал Горшков.

Плющенко завоевал золото в одиночном катании на Играх-2006 и в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Он является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.
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