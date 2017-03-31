Плющенко: решение о завершении карьеры не связано с выступлением фигуристов на ЧМ-2017

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34-летний Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры в пятницу.

«Я хочу собрать пресс-конференцию и рассказать о своих дальнейших планах. Мое сегодняшнее решение объявить об уходе из спорта никак не связано с тем, какое катание показали вчера мужчины-фигуристы на чемпионате мира. Оно вообще ни с чем не связано», — сказал Плющенко.

«Меня ждет новая карьера — тренерская. Я продолжаю участвовать в показательных выступлениях. Теперь новая карьера — это тренерская история», — добавил он.

В четверг на чемпионате мира фигуристы исполнили короткую программу. Михаил Коляда по ее итогам показал седьмой результат, Максим Ковтун — десятый. Произвольная программа пройдет в субботу.

Плющенко выиграл Олимпиаду 2006 года в одиночном катании и 2014 года в командных соревнованиях. Также он является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.