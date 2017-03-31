Плющенко: Решение о завершении карьеры не связано с выступлением фигуристов на ЧМ-2017
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о завершении карьеры не связано с выступлением российских фигуристов на чемпионате мира в Хельсинки. Об этом Плющенко заявил ТАСС.
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34-летний Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры в пятницу.
«Я хочу собрать
«Меня ждет новая карьера — тренерская. Я продолжаю участвовать в показательных выступлениях. Теперь новая карьера — это тренерская история», — добавил он.
В четверг на чемпионате мира фигуристы исполнили короткую программу. Михаил Коляда по ее итогам показал седьмой результат, Максим Ковтун — десятый. Произвольная программа пройдет в субботу.
Плющенко выиграл Олимпиаду 2006 года в одиночном катании и 2014 года в командных соревнованиях. Также он является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.
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