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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 13:00 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Плющенко: Решение о завершении карьеры не связано с выступлением фигуристов на ЧМ-2017

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о завершении карьеры не связано с выступлением российских фигуристов на чемпионате мира в Хельсинки. Об этом Плющенко заявил ТАСС.

Плющенко: Решение о завершении карьеры не связано с выступлением фигуристов на ЧМ-2017 - Фото Увеличить
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34-летний Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры в пятницу.

«Я хочу собрать пресс-конференцию и рассказать о своих дальнейших планах. Мое сегодняшнее решение объявить об уходе из спорта никак не связано с тем, какое катание показали вчера мужчины-фигуристы на чемпионате мира. Оно вообще ни с чем не связано», — сказал Плющенко.

«Меня ждет новая карьера — тренерская. Я продолжаю участвовать в показательных выступлениях. Теперь новая карьера — это тренерская история», — добавил он.

В четверг на чемпионате мира фигуристы исполнили короткую программу. Михаил Коляда по ее итогам показал седьмой результат, Максим Ковтун — десятый. Произвольная программа пройдет в субботу.

Плющенко выиграл Олимпиаду 2006 года в одиночном катании и 2014 года в командных соревнованиях. Также он является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.
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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уважает решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о завершении спортивной карьеры. Об этом ТАСС заявил президент федерации Александр Горшков.
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