Максим Траньков: Пропасть между двумя парами-лидерами и третьим дуэтом тревожит

НАШ РЕКОРД? БЫЛО БЫ НЕ ЖАЛКО, ЕСЛИ БЫ КИТАЙСКАЯ ПАРА ПОБИЛА ЕГО

— На пьедестале все объективно?

— Я считаю, что да. Наши ребята, Тарасова и Морозов, конечно, молодцы, но они допустили ошибки сегодня, и вообще произвольную программу в этом сезоне они всегда проигрывали, и пришлось ее менять. Они не совсем угадали в этом сезоне с программой и немного уступали на всех соревнованиях, хотя и оставались лидерами. Здесь еще надо учесть ошибки, которые судьи российским спортсменам не так прощают, как фигуристам из других стран.

Я очень рад за китайский дуэт. Это сильная пара, которая действительно доставляет зрителю удовольствие, показывая настоящее парное катания, каким я его вижу. У них много интересных находок, хорошая программа, высокая сложность исполнения элементов.

— Китайцы заняли первое место, несмотря на падение. Это справедливо, на ваш взгляд?

— Дело в том, что за все элементы техническая оценка у них была выше, чем у других пар. Даже с падением. Они выполнили четвертый уровень, четверную подкрутку, за которую набрали больше десяти баллов. Опять же у них был каскад прыжков, а у Савченко и Массо — комбинация прыжков. Можно было бы говорить о какой-то предвзятости, если бы Тарасова и Морозов не сорвали поддержку, причем довольно дорогую. Плюс было касание на выбросе. Но мы видели, что, например, немцам гораздо лояльнее оценили две ноги на выбросе, чем нашей Жене, хотя у них касание получилось более жесткое. Но ребята, конечно, сами наделали ошибок. Дело не в том, упал ты или не упал, а в базовой стоимости элементов. Просто у китайцев базовая стоимость элементов оказалась гораздо выше, чем у всех остальных пар.

— Кстати, за свой рекорд по сумме баллов не переживали? (154,66 балла. — Прим. «СЭ»). Китайцы при чистом прокате могли его побить, а в итоге набрали 150, 83 балла.

— Если честно, мне было бы не жалко, если бы эта пара побила наш рекорд.

— Считаете, они катаются лучше вас?

— Я думаю, на сегодняшний день китайцы, конечно, катаются лучше, чем Волосожар — Траньков. Вернее, катались. Мы — уже прошлое, пусть и недавнее. Нас с Татьяной просто нельзя сравнивать с ними, так же, как с Родниной и Зайцевым. Это абсолютно разное время. Это было почти четыре года назад, и сейчас фигурное катание ушло вперед. Хорошо, конечно, что наш рекорд устоял и в короткой программе, и по общей сумме, но ребята приближаются.

Хочу поздравить с серьезным прорывом Ксению Столбову и Федора Климова. У нас с Татьяной случалось в карьере, что мы были восьмыми после такой же провальной короткой программы, а после произвольной оказались вторыми. С 13 места ребятам, конечно, тяжело было запрыгнуть в тройку. Но я считаю, что малой бронзовой наградой в произвольной программе они напомнили о себе, и о том, что их нельзя списывать со счетов в следующем олимпийском сезоне. Если бы они хорошо откатали короткую программу, возможно, места бы распределились по-другому.

ТАРАСОВА И МОРОЗОВ ПРОВОДЯТ ОТЛИЧНЫЙ СЕЗОН

— Были удивлены, что Столбова и Климов до раскатки лидирующей группы оставались на первом месте?

— Для меня здесь не было ничего удивительного, потому что это пара высокого уровня. Причем они выполнили программу не безошибочно, но были единственной парой, которая сделала каскад из двух тройных прыжков. Боролись до конца. Мне очень нравится их программа. Они нашли компоненты, которые многим фигуристам выполнить сложно. Также трудна хореография и можно отметить отличную работу рук. Плюс сама программа хорошо отработана. Для Столбовой с Климовым это выступление — шаг вперед.

— Наша третья пара — Забияко и Энберт — разочаровала?

— Это примерно их уровень, хотя ребята достойны места в десятке. Но у них была сорвана поддержка. А парное катание это не только прыжковые элементы, но и поддержка. И потом, в прыжках у Александра были обидные ошибки. Дуэт очень хорошо поднялся в короткой программе — был в пятерке. Это большое достижение. В принципе, этот чемпионат мира ребята могут занести себе в актив. Конечно, я рассчитывал на то, что они попадут в десятку при чистом прокате, но отработать без ошибок не получилось. Они стали двенадцатыми и получат два «Гран-при» в следующем году, а значит, какие-то призовые деньги. Так что все у них хорошо и все впереди.

Но, к сожалению, пропасть между двумя парами и нашим третьим дуэтом тревожит. Если с одной из российских ведущих пар что-то случится, то третий дуэт не сможет их заменить. Раньше у нас были Базарова и Ларионов, Столбова и Климов, а также Волосожар и Траньков, которые находились рядышком по оценкам и иногда друг друга обыгрывали. У нас была более сбалансированная команда. Сейчас наша третья и четвертая пары серьезно уступают.

В целом считаю этот чемпионат хорошим для нас. Тарасова и Морозов проводят отличный сезон. У них две победы на двух главных стартах, плюс они впервые завоевали бронзу чемпионата мира. Очень рад, что ребята здорово заменили травмированных Столбову и Климова. И даже после восстановления Ксении и Федора не пропустили их вперед и заняли лидирующую позицию среди российских пар.

— Завоевание трех олимпийских путевок вас наверняка порадовало.