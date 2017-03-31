«Нога распухла, пришлось кататься на обезболивающих»
Бронзовые призеры чемпионата мира в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов в интервью «Газете.Ru» рассказали о своей гармонии, уроках Робина Шолковы, планах на оставшуюся часть сезона и о том, кто дуэте главный.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Женя, после короткой программы вы сказали, что не считаете себя героем, выйдя на лед после того, как вам наложили на ногу 14 швов. А каких усилий стоил вам вчерашний прокат?
Евгения Тарасова: Было тяжелее. Нога распухла, кататься пришлось на обезболивающих.
Но все зависело от меня. Хочешь кататься — катайся. Мы смогли достойно закончить этот чемпионат мира, приобрели бесценный опыт, как бороться с собой в непредвиденной ситуации.
До этого никогда не приходилось выступать с травмой.
— Ваш тренер Нина Мозер считает, что, завоевав эту медаль, вы получили отличную стартовую площадку в олимпийском сезоне.
Владимир Морозов: Однозначно, теперь мы будем чувствовать себя увереннее. Мы поняли, что можем бороться с любыми соперниками. А это, поверьте, это дорого стоит.
— Если оценить сезон в целом, все получилось, что планировали?
Морозов: Ну, для нас сезон еще не закончен.
Впереди — командный чемпионат мира. Мы будем там выступать, если позволит Женино здоровье.
А что касается остального…
— У вас, если посмотреть результаты, вообще совместная карьера складывалась по восходящей…
Евгения Тарасова: Для нас это третий чемпионат мира и каждый год мы старались прибавить в
— Все отмечают вашу удивительную слаженность не только чисто внешне, но и в работе, и в отношениях с друг другом. Такая гармония появилась сразу?
Морозов: Если и были
Тарасова: А вот чисто
Помню я для себя решила: буду во всем слушаться Володю. Но не помню, чтобы он командовал или повышал на меня голос.
— Если случаются ссоры, кто обычно подходит мириться первым?
Морозов: Да практически не бывает такого, чтобы мы ссорились. Честно. Возможно, в этом и есть наша сила.
— С вами работает большая команда: Нина Мозер, Робин Шолковы и Андрей Хекало. Какова роль каждого из них?
Морозов: Нина Михайловна отвечает за подготовительную часть, Робин — за техническую, с Андреем Григорьевичем мы также работаем над отдельными элементами. Каждый вносит свою лепту.
В нашей команде нет
— А кто из них больше всех бывает вами недоволен?
Морозов: Мы уже не в том возрасте, чтобы тренеры нас
Тарасова: Бывает мы спорим, отстаиваем свою точку зрения. Но мы всегда все всегда в диалоге находимся. Это главное.
Робин, например, совсем недавно еще сам выступал, он еще хорошо помнит все ощущения, которые испытывает фигурист, готовясь к прокату, выходя на старт.
В этом смысле нам очень помогает его опыт.
Морозов: Стараемся перенять и стиль катания Робина. Он нам всегда импонировал. Это такой европейский стиль — лаконичный, мягкий, танцевальный….
Ну и конечно, чисто в парных элементах его помощь очень ощутима, в технике они с Аленой тоже всегда были лидерами.
— Честно говоря, когда наблюдаешь, как сегодня
Тарасова: Сейчас уже практически нет. Ведь тот же выброс в четыре оборота начинаешь пробовать сначала на лонже, и это абсолютно не страшно. А потом многое строится на доверии к партнеру. Он же не просто тебя бросает на лед, а рассчитывает каждый свой шаг, каждое движение.
Морозов: От сложности никуда не деться. Если мы хотим бороться за первые места, придется рисковать.
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