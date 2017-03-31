Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29263029/
ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 1:13 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристы Тарасова и Морозов выступят на командном чемпионате мира

ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов планирует выступить на командном чемпионате мира в Токио. Об этом они рассказали журналистам после завоевания бронзы на чемпионате мира в Хельсинки.

Командный чемпионат мира пройдет в Токио с 20 по 23 апреля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ТАСС

Командный чемпионат мира пройдет в японской столице с 20 по 23 апреля.

«Сезон еще не закончился, впереди еще один старт — командный чемпионат мира, — сказал Морозов. — Но еще будем смотреть, как будет себя вести нога партнерши, поскольку пренебрегать ее здоровьем мы не будем».

По сумме короткой и произвольной программ действующие чемпионы Европы в Хельсинки набрали 219,03 балла. Первыми стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (232,06), вторыми — представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо (230,30).

В среду во время утренней тренировки Морозов случайно рассек коньком ногу Тарасовой после ее падения на лед при исполнении дорожки шагов. Спортсменке наложили 14 швов. Пара рисковала пропустить турнир, однако российская фигуристка, несмотря на рассечение в области колена, решила выйти на старт.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Фигуристы Тарасова и Морозов не выступят в показательных выступлениях на ЧМ

Фигуристы Тарасова и Морозов не выступят в показательных выступлениях на ЧМ

ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, завоевавшая бронзовые медали на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, пропустят показательные выступления на турнире по причине травмы партнерши. Об этом журналистам сообщили сами спортсмены.
Еще 7 новостей  Все новости
30 марта

Россия получила три олимпийские квоты в парном фигурном катании

"Металлург" победил "Ак Барс" и сыграет со СКА в финале плей-офф КХЛ

Капитан сборной Румынии по теннису заявил, что Серена Уильямс применяет допинг