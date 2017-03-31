Фигуристы Тарасова и Морозов выступят на командном чемпионате мира

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Командный чемпионат мира пройдет в японской столице с 20 по 23 апреля.

«Сезон еще не закончился, впереди еще один старт — командный чемпионат мира, — сказал Морозов. — Но еще будем смотреть, как будет себя вести нога партнерши, поскольку пренебрегать ее здоровьем мы не будем».

По сумме короткой и произвольной программ действующие чемпионы Европы в Хельсинки набрали 219,03 балла. Первыми стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (232,06), вторыми — представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо (230,30).

В среду во время утренней тренировки Морозов случайно рассек коньком ногу Тарасовой после ее падения на лед при исполнении дорожки шагов. Спортсменке наложили 14 швов. Пара рисковала пропустить турнир, однако российская фигуристка, несмотря на рассечение в области колена, решила выйти на старт.