Фигуристы Тарасова и Морозов не выступят в показательных выступлениях на ЧМ

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По сумме короткой и произвольной программ действующие чемпионы Европы в Хельсинки набрали 219,03 балла. В среду во время утренней тренировки Морозов случайно рассек коньком ногу Тарасовой после ее падения на лед при исполнении дорожки шагов. Спортсменке наложили 14 швов. Пара рисковала пропустить турнир, однако российская фигуристка, несмотря на рассечение в области колена, решила выйти на старт.

«С показательных мы снимемся, потому что кататься на обезболивающих еще раз не хочется. Каждый раз, когда их вкалывают, я не чувствую боли, нагружаю ногу, от чего может стать только хуже», — сказала Тарасова.

«Сегодня боль чувствовалась сильнее, было тяжелее. Область вокруг пореза опухла и синяк появился», — отметила она.

Первыми стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (232,06), вторыми — представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо (230,30). Показательные выступления сильнейших фигуристов чемпионата мира пройдут 2 апреля.