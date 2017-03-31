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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 1:06 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристы Тарасова и Морозов не выступят в показательных выступлениях на ЧМ

ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, завоевавшая бронзовые медали на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, пропустят показательные выступления на турнире по причине травмы партнерши. Об этом журналистам сообщили сами спортсмены.

Россиянка рассказала что кататься на обезболивающих еще раз не хочется. Увеличить
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По сумме короткой и произвольной программ действующие чемпионы Европы в Хельсинки набрали 219,03 балла. В среду во время утренней тренировки Морозов случайно рассек коньком ногу Тарасовой после ее падения на лед при исполнении дорожки шагов. Спортсменке наложили 14 швов. Пара рисковала пропустить турнир, однако российская фигуристка, несмотря на рассечение в области колена, решила выйти на старт.

«С показательных мы снимемся, потому что кататься на обезболивающих еще раз не хочется. Каждый раз, когда их вкалывают, я не чувствую боли, нагружаю ногу, от чего может стать только хуже», — сказала Тарасова.

«Сегодня боль чувствовалась сильнее, было тяжелее. Область вокруг пореза опухла и синяк появился», — отметила она.

Первыми стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (232,06), вторыми — представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо (230,30). Показательные выступления сильнейших фигуристов чемпионата мира пройдут 2 апреля.
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Фигуристы Тарасова и Морозов выступят на командном чемпионате мира

ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов планирует выступить на командном чемпионате мира в Токио. Об этом они рассказали журналистам после завоевания бронзы на чемпионате мира в Хельсинки.
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