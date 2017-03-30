Шолковы будет тренировать пару российских фигуристов Тарасова/Морозов в олимпийском сезоне

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В четверг пара Тарасова/Морозов с результатом 219,03 балла стала третьей на чемпионате мира в Хельсинки. В среду во время утренней тренировки Морозов случайно рассек коньком ногу Тарасовой после ее падения на лед при исполнении дорожки шагов. Спортсменке наложили 14 швов. Пара рисковала пропустить турнир, однако российская фигуристка, несмотря на рассечение в области колена, решила выйти на старт.

«Безусловно, мы продолжим работать вместе с ребятами в следующем сезоне. Мы узнаем друг друга все лучше и лучше. Поскольку мой русский не так хорош, мы стараемся выстроить некую модель невербального общения и, мне кажется, это работает. Кроме того, речь идет не только обо мне, но и о Нине Мозер, других членах нашей команды», — сказал Шолковы.

Тренер пары остался доволен результатом, который она показала на чемпионате мира. «Ребята завоевали медаль, что, с учетом вчерашнего инцидента, является достойным результатом. В этом сезоне они проделали большую работу, и сейчас, в конце сезона, накопилась определенная усталость. Я ими горжусь, на этом турнире они продемонстрировали, что способны справиться с непредвиденными ситуациями», — отметил он.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.