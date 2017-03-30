Тарасова и Морозов дотерпели до бронзы

В том, что чемпионами мира станет в четверг именно этот китайский дуэт, даже как-то не приходилось сомневаться — слишком убедительным получилось первое впечатление, оставленное спортсменами в «коротком» прокате. Примерно как в хороших боевиках, когда при первом же выстреле героя в преследующую его толпу, мгновенно понимаешь: все, ребята, вам кранты! Этот — не промахнется.

А ведь всего год назад, как только стало известно о том, что сразу после чемпионата мира в Бостоне Венцзинь Сюй ложится на операцию даже не на одной, а на двух ногах, комментарии носили исключительно пессимистичный характер. Слишком, мол, все будет сложно. Слишком стремительно парное катание уходит вперед. Если на что и надеяться, так это на то, что вновь образованные из прежних две другие китайские пары не сразу выйдут на конкурентоспособный уровень. Пока скатаются, пока разучат парные элементы — не одного года вопрос, короче.

На практике все оказалось не так. Пара Чэнь Пэн/Хао Чжан была разбита сразу после того, как завершила турнир в Бостоне 12-м местом, потеряв заодно третью квоту для страны. В минувшую среду Хао Чжан с новой партнершей вошел в четверку пар, составивших сильнейшую разминку. Что реально потрясало в их исполнении, так это невероятный прогресс 30-летнего партнера.

Аналогичное восхищение вызывали Сюй/Хань. Достаточно сказать, что победить им не помешало даже падение партнерши. Сама же программа, поставленная дуэту легендарной Лори Никол, была до такой степени нашпигована интереснейшими и сложнейшими находками, что оставалось только сожалеть, что она — не олимпийская. В целом же две китайские пары были наглядной иллюстрацией того, что бывает, когда страна задается целью победить и начинает работать в этом направлении.

СИСТЕМНЫЕ ТРАВМЫ

Стран, способных возвести стратегию в ранг государственной задачи, в фигурном катании существует всего две — Китай и Россия. Просто вся наша «стратегия» завершилась в 2014-м, когда Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали олимпийскими чемпионами на «домашних» Играх. Именно с этой целью в группе Нины Мозер было собрано все лучшее, что есть в стране, и казалось, что вот он — секрет успеха: уйдут чемпионы, их есть, кому заменить. И через год, и через два, и через три.

Последующие три сезона стали годами стремительной потери позиций. Наблюдая в Хельсинки за беспомощностью Ксении Столбовой и Федора Климова в короткой программе, хотелось кричать от отчаяния: куда делась та девочка, одержимая целью бросить весь мир к своим ногам? В какой момент ее стала устраивать роль аутсайдера? Ну да, многое можно списать на злой рок. Но когда травмы приобретают сначала системный, а затем хронический характер, причина обычно кроется совсем в другом месте. Даже после того, как в четверг вечером фигуристы выжали из себя совершенно невероятный, стильный и запоминающийся, в стиле олимпийских выступлений трехлетней давности прокат, подняться в общем зачете выше пятого места они не смогли.

В отношении Тарасовой и Морозова загадывать не приходилось: понятно было, что кататься они будут не как умеют, а как партнерше позволит состояние ноги. После того, как Женя проявила поистине нечеловеческую стойкость, выступая со свежей травмой в короткой программе, где они с Владимиром Морозовым стали третьими, в пресс-центре много говорили об этой паре. В частности о том, что Тарасову и Морозова впору сравнить с выдающимся в недавнем прошлом дуэтом олимпийский чемпионов Татьяной Тотьмяниной и Максимом Марининым. Мол те точно так же на протяжении нескольких лет не производили яркого впечатления даже дважды победив на мировых первенствах. Зато расцвели в самый нужный момент карьеры — в олимпийский год в 2006-м.

Согласиться с этим сравнением мешает одно «но». Все годы, что пара тренировалась у Олега Васильева, перейдя к этому специалисту от Натальи Павловой, тренер отчаянно искал все возможные пути для того, чтобы почти совершенная в техническом плане пара обрела лицо, стала запоминаться, вызывать эмоции. Пригласил самого интересного на тот момент постановщика — Джузеппе Арену, над чем-то бесконечно ломал голову сам.

Примерно то же самое делал Ришар Готье, создавая пару из Меган Дюамель и Эрика Редфорда. Можно любить эту пару или, напротив, иронизировать по поводу не слишком балетной и утонченной внешности партнерши, но нельзя не видеть, что Готье вытащил из своих подопечный абсолютный максимум. Этим же путем, сменив партнера в 2014-м, пошла Алена Савченко. Сложнейшие элементы, продуманная до мелочей постановка и 46 килограммов воли к победе, упакованные в очаровательную внешность партнерши, создали смертельно опасную для окружающих смесь. Китайцы против этого натиска устояли — отчего их победа заиграла дополнительными красками.

ТРИ ВАКАНСИИ В КАРМАНЕ

По набору имеющихся «плюсов», включая феноменальную устойчивость нервной системы и умение соревноваться, Тарасова и Морозов в нынешней компании не уступают ничем и никому. «Минус» лишь один: отсутствие достойной «упаковки». Вместо того, чтобы целенаправленно лепить из пары главное олимпийское оружие-2018, как это делалось по отношению к Волосожар и Транькову, все делается по принципу: как сложится — так и сложится. С короткой программой, поставленной Петром Чернышевым, сложилось блестяще. С произвольной повезло значительно меньше: она получилась слишком «безликой». Никакой. А поскольку поставлена была лишь в июле, времени на то, чтобы сделать более удачную постановку, которая максимально выигрышно подчеркивала бы все сильные стороны пары, уже не было.

Великое счастье, что фигуристы даже оказавшись в крайне сложной для себя ситуации сумели выжать из этой программы максимум. И как бы то ни было, первые три олимпийских вакансии на следующий год они обеспечили.

Чемпионат мира. Пары. Финал

1. Венцзинь Сюй/Цун Хань (Китай) — 232,06. 2. Савченко/Массо (Германия) — 230,30. 3. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ — 219,03. 4. Сяою Ю/Хао Чжан (Китай) — 211,51. 5. СТОЛБОВА/КЛИМОВ — 206,72. 6. Илюшечкина/Москович (Канада) — 206,19. 7. Дюамель/Редфорд (Канада) — 206,06…12. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ — 192,54.