Глава ФФККР: Фигуристка Тарасова завоевала бронзу ЧМ, ни разу не поморщившись от боли

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По сумме короткой и произвольной программ действующие чемпионы Европы набрали 219,03 балла. В среду во время утренней тренировки Морозов случайно рассек коньком ногу Тарасовой после ее падения на лед при исполнении дорожки шагов. Спортсменке наложили 14 швов. Пара рисковала пропустить турнир, однако российская фигуристка, несмотря на рассечение в области колена, решила выйти на старт.

«Всякие были случаи, бывало, что выходили кататься и после сотрясения, но сейчас рана была очень серьезной. Однако Евгения ни разу даже не поморщилась и сделала все от начала до конца и вчера, и сегодня. Эта медаль более чем заслуженная», — сказал Горшков.

Первыми стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (232,06), вторыми — представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо (230,30).