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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 22:31 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Рукавицын: ЧМ-2017 у фигуристов-одиночников стал самым продвинутым в истории

Фигуристы, участвующие в чемпионате мира в мужском одиночном катании, демонстрируют самый высокий уровень сложности в истории, заявил агентству «Р-Спорт» российский тренер Евгений Рукавицын, работающий с вице-чемпионкой мира 2012 года Аленой Леоновой и действующим вице-чемпионом мира среди юниоров Дмитрием Алиевым.

В короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки три участника превзошли отметку в 100 баллов — испанец Хавьер Фернандес получил 109,05 балла, японец Сома Уно — 104,86, а канадец Патрик Чан — 102,13. Были исполнены самые сложные из всех существующих четверные прыжки — Уно справился с флипом, китаец Цзинь Боян с лутцем, а американцу Натану Чену покорились оба прыжка.

«То, что это будет чемпионат мира с самым высоким техническим уровнем в истории, было прогнозируемо по тренировкам — по катанию и по сложности прыжков, которые собирались демонстрировать участники. Так что это самый продвинутый по сложности чемпионат мира в истории», — отметил Рукавицын.

Идеальная точность Фернандеса вывела его в лидеры

Эксперт отметил, что восхищен выступлениями всех лидеров, но выделил короткие программы двух фигуристов. «Очень было приятно наблюдать за точностью исполнения четверных прыжков у Фернандеса, а также его максимальной собранностью в нужный момент, — подчеркнул собеседник агентства. — Также хочется сказать о Натане Чене, который исполнил каскад четверной лутц-тройной тулуп и четверной флип. Падение с тройного акселя было достаточно случайным».

Тот факт, что Фернандес получил самую высокую оценку за компоненты среди всех участников, Рукавицын не считает главной причиной его лидерства. «Дело в точности исполнения его четверных тулупа и сальхова. Пусть риттбергер, флип, лутц стоят дороже, чем сальхов и тулуп, но благодаря точности исполнения Фернандес должен был за три прыжковых элемента (четверные сальхов, тулуп и тройной аксель) получить «+3». Это мое мнение. Была идеальная точность, скорость, полет, свобода. В тройном акселе был сложный заход, без подготовки. Это ситуация, когда «+2» ставить не за что, только «+3», — подчеркнул специалист.

«А у того же Сомы Уно, блестящего талантливого спортсмена, которым я восхищаюсь, четверной флип должен стоить “+1”. Таким образом, Хавьер с его сальховом на “+3” уравновешивает более сложный прыжок японского фигуриста», — пояснил собеседник агентства.

Россияне не имеют права на ошибку

Рукавицын отметил, что оба российских участника чемпионата мира показали достойное катание в короткой программе.

«Очень рад за Мишу Коляду, — отметил специалист. — При такой безумной конкуренции у наших спортсменов нет никакого права на ошибку. Тот же Натан Чен с его сложностью прыжков и репутацией может упасть с акселя и получить 97 баллов. Это очень крутой результат. А ошибка наших спортсменов приводит к катастрофе. И то, что Коляда показал в нужный момент точное исполнение программы — это очень ценно».

«Максима Ковтуна жалко, потому что его неудачное падение на шестиминутной разминке не позволило ему “размять” четверной прыжок. Но я считаю, что он большой молодец — исполнил в этой ситуации каскад “4−3” и тройной аксель», — заключил Рукавицын.

Коляда после чистого проката короткой программы на чемпионате мира идет седьмым (93,28). Ковтун, получивший ушиб на разминке из-за неудачного падения, десятый (89,38).
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