Российские фигуристы Тарасова и Морозов заняли 3-е место на ЧМ в Хельсинки

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг Тарасова и Морозов получили за свой прокат 139,66 балла и в сумме набрали 219,03. Победу одержал китайский дуэт Суй Вэньцзин/Хань Цун (232,06), немецкая пара Алена Савченко/Брюно Массо (230,30) выиграла серебряные медали чемпионата мира.

Другая российская пара Ксения Столбова и Федор Климов заняла 5-е место (206,72), а Наталья Забияко и Александр Энберт стали 12-ми (192,54).