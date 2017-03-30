Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29262371/
ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 22:11 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Российские фигуристы Тарасова и Морозов заняли 3-е место на ЧМ в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — Р-Спорт. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в парном катании на чемпионате мира в Хельсинки.

Российские фигуристы Тарасова и Морозов заняли 3-е место на ЧМ в Хельсинки - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг Тарасова и Морозов получили за свой прокат 139,66 балла и в сумме набрали 219,03. Победу одержал китайский дуэт Суй Вэньцзин/Хань Цун (232,06), немецкая пара Алена Савченко/Брюно Массо (230,30) выиграла серебряные медали чемпионата мира.

Другая российская пара Ксения Столбова и Федор Климов заняла 5-е место (206,72), а Наталья Забияко и Александр Энберт стали 12-ми (192,54).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Тарасова и Морозов дотерпели до бронзы

Тарасова и Морозов дотерпели до бронзы

Первый финал чемпионата в точности повторил пьедестал спортивных пар после исполнения коротких программ: чемпионами мира впервые стал китайский дуэт Венцзинь Сюй/Цун Хань. Им удалось с падением обойти Алену Савченко и Бруно Массо, показавших выдающийся прокат. Евгения Тарасова и Владимир Морозов — третьи.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США