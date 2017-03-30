Российские фигуристы Тарасова и Морозов заняли 3-е место на ЧМ в Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар —
Р-Спорт. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в парном катании на чемпионате мира в Хельсинки.
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В четверг Тарасова и Морозов получили за свой прокат 139,66 балла и в сумме набрали 219,03. Победу одержал китайский дуэт Суй Вэньцзин/Хань Цун (232,06), немецкая пара Алена Савченко/Брюно Массо (230,30) выиграла серебряные медали чемпионата мира.
Другая российская пара Ксения Столбова и Федор Климов заняла 5-е место (206,72), а Наталья Забияко и Александр Энберт стали 12-ми (192,54).
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