Фигуристы Забияко и Энберт расстроены непопаданием в десятку сильнейших на ЧМ
ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Наталья Забияко и Александр Энберт сожалеют, что не сумели остаться в числе десяти сильнейших в парном фигурном катании на чемпионате мира в Хельсинки. Об этом они рассказали журналистам после выступления в произвольной программе.
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Видимо, что-то случилось...
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После короткой программы пара, которая дебютировала на чемпионате мира, шла пятой, однако в четверг спортсмены допустили несколько ошибок, которые отбросили их во второй десяток.
«Нельзя сказать, что переволновались, чувствовали себя нормально. Возможно, в самом прокате надо было быть посвободнее, мы же зажались, будем стараться кататься спокойнее. Огорчает, что не останемся в первой десятке. Хочется быть выше, хотя перед чемпионатом мира не думали о том, ниже какого места не хотелось бы опускаться», — сказал Энберт.
«Несмотря на это, мы довольны сезоном. Мы сумели сильно прибавить», — добавил он.
Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 2 апреля.
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