Фигуристы Забияко и Энберт расстроены непопаданием в десятку сильнейших на ЧМ

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После короткой программы пара, которая дебютировала на чемпионате мира, шла пятой, однако в четверг спортсмены допустили несколько ошибок, которые отбросили их во второй десяток.

«Нельзя сказать, что переволновались, чувствовали себя нормально. Возможно, в самом прокате надо было быть посвободнее, мы же зажались, будем стараться кататься спокойнее. Огорчает, что не останемся в первой десятке. Хочется быть выше, хотя перед чемпионатом мира не думали о том, ниже какого места не хотелось бы опускаться», — сказал Энберт.

«Несмотря на это, мы довольны сезоном. Мы сумели сильно прибавить», — добавил он.

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 2 апреля.