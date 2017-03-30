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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 22:22 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристы Забияко и Энберт расстроены непопаданием в десятку сильнейших на ЧМ

ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Наталья Забияко и Александр Энберт сожалеют, что не сумели остаться в числе десяти сильнейших в парном фигурном катании на чемпионате мира в Хельсинки. Об этом они рассказали журналистам после выступления в произвольной программе.

После короткой программы пара которая дебютировала на ЧМ шла пятой однако в четверг спортсмены допустили несколько ошибок которые отбросили их во второй десяток. Увеличить
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После короткой программы пара, которая дебютировала на чемпионате мира, шла пятой, однако в четверг спортсмены допустили несколько ошибок, которые отбросили их во второй десяток.

«Нельзя сказать, что переволновались, чувствовали себя нормально. Возможно, в самом прокате надо было быть посвободнее, мы же зажались, будем стараться кататься спокойнее. Огорчает, что не останемся в первой десятке. Хочется быть выше, хотя перед чемпионатом мира не думали о том, ниже какого места не хотелось бы опускаться», — сказал Энберт.

«Несмотря на это, мы довольны сезоном. Мы сумели сильно прибавить», — добавил он.

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 2 апреля.
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