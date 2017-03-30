Федерация фигурного катания России опротестует лишение Тарасовой/Морозова балла на ЧМ
ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) опротестует лишение россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова одного балла по итогам произвольной программы на чемпионате мира, который проходит в Хельсинки. Об этом журналистам сообщила наставник фигуристов Нина Мозер.
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По итогам короткой и произвольной программ российская пара идет на втором месте, имея в активе 219,03 балла.
«На льду лежал синий тейп, судьи посчитали, что он принадлежит Евгении, но это не так. За это нам сняли балл, а в наше время это очень много», — сказала Мозер.
В фигурном катании спортсмены наказываются снятием балла, если на лед падает часть костюма или любой другой посторонний предмет, принадлежащий спортсмену.
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