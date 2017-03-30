Федерация фигурного катания России опротестует лишение Тарасовой/Морозова балла на ЧМ

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По итогам короткой и произвольной программ российская пара идет на втором месте, имея в активе 219,03 балла.

«На льду лежал синий тейп, судьи посчитали, что он принадлежит Евгении, но это не так. За это нам сняли балл, а в наше время это очень много», — сказала Мозер.

В фигурном катании спортсмены наказываются снятием балла, если на лед падает часть костюма или любой другой посторонний предмет, принадлежащий спортсмену.