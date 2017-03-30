Россия получила три олимпийские квоты в парном фигурном катании

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На турнире определяются олимпийские квоты во всех дисциплинах фигурного катания. Наибольшее представительство страны в каждой дисциплине — три фигуриста или пары (дуэта), для этого спортсменам нужно занять первое или второе место, или же выступить так, чтобы сумма двух лучших мест была меньше или равна 13.

Россию в Хельсинки представляли три спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов и Наталья Забияко/Александр Энберт.