Россия получила три олимпийские квоты в парном фигурном катании
ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россия получила максимальное число квот на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в парном фигурном катании, страну на турнире будут представлять три дуэта. Это стало известно по итогам соревнований спортивных пар на чемпионате мира в Хельсинки.
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На турнире определяются олимпийские квоты во всех дисциплинах фигурного катания. Наибольшее представительство страны в каждой дисциплине — три фигуриста или пары (дуэта), для этого спортсменам нужно занять первое или второе место, или же выступить так, чтобы сумма двух лучших мест была меньше или равна 13.
Россию в Хельсинки представляли три спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов и Наталья Забияко/Александр Энберт.
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