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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 22:02 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Россия получила три олимпийские квоты в парном фигурном катании

ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россия получила максимальное число квот на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в парном фигурном катании, страну на турнире будут представлять три дуэта. Это стало известно по итогам соревнований спортивных пар на чемпионате мира в Хельсинки.

Чтобы получить максимальную квоту спортсменам на ЧМ нужно было занять первое или второе место или же выступить так чтобы сумма двух лучших мест была меньше или равна 13. Увеличить
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На турнире определяются олимпийские квоты во всех дисциплинах фигурного катания. Наибольшее представительство страны в каждой дисциплине — три фигуриста или пары (дуэта), для этого спортсменам нужно занять первое или второе место, или же выступить так, чтобы сумма двух лучших мест была меньше или равна 13.

Россию в Хельсинки представляли три спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов и Наталья Забияко/Александр Энберт.
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская фигуристка Евгения Тарасова, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате мира в Хельсинки в паре с Владимиром Морозовым, во время катания ни разу не подала виду, что выступает с тяжелой травмой. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
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30 марта

Россия получила три олимпийские квоты в парном фигурном катании

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