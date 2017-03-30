Фигуристы Столбова и Климов намерены продолжать тренироваться в группе Мозер

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Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления на чемпионате мира.

«Все останется, как есть. Работа перед чемпионатом мира была проделана хорошая. Главное для нас — не травмироваться», — сказал Климов.

«Повесить коньки на гвоздь, уехать в деревню, завести скот, обустроить быт — нет, это не наш формат», — сказала Столбова.

Фигуристка рассказала, что у пары уже есть задумки по новым программам на олимпийский сезон. «После возвращения будем искать новую музыку, займемся постановками программ, будем корректировать элементы. Очень легко расстанемся с нынешней программой, это уже несолидно для нашего уровня и возраста оставлять старые программы», — отметила Столбова.

При этом раскрывать подробности новых программ пара не стала. «Никаких намеков не будет», — отметила она.

Столбова и Климов также сообщили, что намерены продолжить сотрудничество с балетмейстером Юрием Смекаловым.