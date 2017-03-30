Фигуристы Столбова и Климов намерены продолжать тренироваться в группе Мозер
ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию в командном турнире и серебряные призеры в соревнованиях спортивных пар Игр-2014 Ксения Столбова и Федор Климов по итогам нынешнего сезона не намерены менять тренеров, подготовку к Играм 2018 года они будут продолжать в группе Нины Мозер.
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Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления на чемпионате мира.
«Все останется, как есть. Работа перед чемпионатом мира была проделана хорошая. Главное для нас — не травмироваться», — сказал Климов.
«Повесить коньки на гвоздь, уехать в деревню, завести скот, обустроить быт — нет, это не наш формат», — сказала Столбова.
Фигуристка рассказала, что у пары уже есть задумки по новым программам на олимпийский сезон. «После возвращения будем искать новую музыку, займемся постановками программ, будем корректировать элементы. Очень легко расстанемся с нынешней программой, это уже несолидно для нашего уровня и возраста оставлять старые программы», — отметила Столбова.
При этом раскрывать подробности новых программ пара не стала. «Никаких намеков не будет», — отметила она.
Столбова и Климов также сообщили, что намерены продолжить сотрудничество с балетмейстером Юрием Смекаловым.
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