Плющенко: Короткая программа фигуриста Уно на ЧМ была достойна первого места

Уно занимает второе место после короткой программы (104,86 балла), лидирует испанец Хавьер Фернандес (109,05), на третьем месте канадец Патрик Чан (102,13).

«Меня впечатлило катание Уно и думаю, что его прокат был достоин первого места, но за Фернандеса я рад — тоже хорошо откатал, — отметил Плющенко. — Расстроил Юдзуру Ханью — он прекрасно выполнил ритбергер, но сальхов должен был хорошо исполнять, ведь он его давно делает. И мне не очень нравится его короткая программа, если честно, мне кажется это немного не его стиль. Но они с тренером в постоянном поиске, молодцы».

Плющенко отметил, что в произвольной программе будет очень интересная борьба. «Очень интересная борьба будет, молодец и Цзинь Боян — прибавил, катался с улыбкой, летел! В целом мужское одиночное катание на данный момент просто супер, на Играх это будет один из самых интересных турниров», — считает Плющенко.

Произвольную программу мужчины представят 1 апреля.