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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 18:53 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Плющенко: Ковтун молодец, борется за олимпийские квоты, преодолевает себя

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выступление российских фигуристов в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений <span class=error>Плющенко</span> прокомментировал выступление российских фигуристов в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки. Увеличить
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© РИА "Новости"

Михаил Коляда показал седьмой результат, а Максим Ковтун стал 10-м.

«Миша умница, достойно откатал. Может быть, правильно, что они взяли прошлогоднюю короткую программу, она уже накатанная. Он сделал все элементы, которые сейчас может. Правильно, что не пошёл на четверной лутц, но в произвольной его надо делать. Он отлично откатался в плане вращений, в плане эмоций. Это его позиция, его рекорд. Я вообще симпатизирую этому спортсмену, на мой взгляд, он — будущее нашего фигурного катания.

Что касается Ковтуна, то он классно начал программу, здорово прыгнул каскад 4−3. Молодец, что вышел на лёд, несмотря на падение на разминке. Конечно, если что-то болит, то трудно выступать, но он преодолевает себя, борется за квоты на Олимпийские игры. Надеюсь, медицинский персонал поможет ему восстановиться к произвольной программе», — рассказал Плющенко в эфире программы «Все на матч».
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Плющенко: Короткая программа фигуриста Уно на ЧМ была достойна первого места

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Короткий прокат японского фигуриста Сома Уно на чемпионате мира в Хельсинки произвел наибольшее впечатление на двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Как рассказал Плющенко ТАСС, такой прокат был достоин первого места.
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