Плющенко: Ковтун молодец, борется за олимпийские квоты, преодолевает себя
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выступление российских фигуристов в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.
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Михаил Коляда показал седьмой результат, а Максим Ковтун стал 10-м.
«Миша умница, достойно откатал. Может быть, правильно, что они взяли прошлогоднюю короткую программу, она уже накатанная. Он сделал все элементы, которые сейчас может. Правильно, что не пошёл на четверной лутц, но в произвольной его надо делать. Он отлично откатался в плане вращений, в плане эмоций. Это его позиция, его рекорд. Я вообще симпатизирую этому спортсмену, на мой взгляд, он — будущее нашего фигурного катания.
Что касается Ковтуна, то он классно начал программу, здорово прыгнул каскад 4−3. Молодец, что вышел на лёд, несмотря на падение на разминке. Конечно, если
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