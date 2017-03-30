Параллельный мир российских одиночников

Свой личный рекорд за короткую программу Михаил Коляда превзошел в Хельсинки ровно на три балла. Хотя на самом деле больше: предыдущее достижение было зафиксировано в ноябре прошлого года на турнире в Москве, входящем в серию «Гран-при», то есть в родных стенах, где Михаил был сильнейшим из трех российских участников, и его оценки, разумеется, были несколько выше тех, что могли быть выставлены, катайся фигурист в другой стране.

НА ОТШИБЕ

Мужской турнир с его тридцати шестью участниками проистекал как бы в двух параллельных реальностях: в одной решали свои «олимпийские» задачи представители самых разных стран, в другой «узкая группа товарищей» двигала фигурное катание в светлое высокотехничное будущее. Таких было всего семеро — тех, кто включил в программу два прыжка в четыре оборота.

В той гонке четверных, которая мощно стартовала в мужской компании в этом сезоне, когда спортсмены в массовом порядке стали осваивать «старшую» группу в виде флипов, лутцев и риттбергеров, Коляда оказался хоть и не в аутсайдерах, но на некотором отшибе. Но в короткой программе это не имело слишком большого значения: более того, те, кто пошел на то, чтобы получить за счет прыжков преимущество в базовой оценке, тем самым резко увеличили степень собственного риска.

Хотя, наверное, я просто выдаю желаемое за действительное: второй четверной дал фигуристам возможность резко поднять планку возможной оценки. Выражаясь иначе, сравнение Коляды с его великолепным прокатом с теми, кто составлял костяк двух последних групп, было сродни сравнению «Мерседеса» в его стандартной комплектации и болида «Формулы-1». Запас «базы» позволял даже ошибиться без того, чтобы свалиться в глубины протокола.

На табло все это выражалось достаточно наглядно: китаец Боян Цзинь благодаря своим двум четверным (лутцу и тулупу) набрал 98,64, упавший на приземлении с тройного акселя американец Натан Чен (лутц в каскаде и флип) — 97,33, а ведь сильнейшая разминка еще даже не выходила на лед.

ПЛАНКА ФЕРНАНДЕСА

Собственно, главной задачей российских парней в Хельсинки была не утопическая борьба за медали (а вдруг?), а приземленная практическая задача: закончить турнир с совокупной суммой мест не более 13-ти: то есть набрать проходной балл, позволяющий России выставить трех спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчане. С учетом количества качественных четверных на душу иностранного населения — та еще задачка, но как минимум один из двух российских парней сделал для ее решения все, на что был способен. Трехкратному чемпиону страны Максиму Ковтуну предстояло стартовать именно там, среди зубров.

Небольшой неприятной неожиданностью для олимпийского чемпиона Сочи Юдзуру Ханю стало не совсем удачное приземление с четверного сальхова из-за чего второй прыжок в каскаде получился лишь двойным, но благодаря тому, что в программе наличествовал еще и четверной риттбергер, общий результат получился высоким.

Когда-то уже много лет назад олимпийский чемпион Калгари Брайан Бойтано, который вернулся в любительский спорт ради того, чтобы попробовать выиграть еще одну Олимпиаду — в Лиллехаммере, занял там лишь шестое место, после чего сказал: «Я был абсолютно доволен многими вещами: тем, как прыгал, что все-таки неплохо справился со всей программой в целом. Но все мои маленькие успехи просто смешны на том фоне, на котором вели борьбу остальные фигуристы». Фраза вспомнилась автоматически — когда свою программу откатал Ковтун.

Он в принципе неплохо ее откатал — как обычно, прекрасно исполнив каскад с четверным сальховом и не удержавшись — на тулупе. Просто произошло это сразу после того, как «новичок года» Шома Уно нахально саданул свой личный рекорд на четыре с лишним балла, а выступающий следом двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес задрал уже свою рекордную планку почти на пять.

Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа

1. Фернандес (Испания) — 109,05. 2. Уно (Япония) — 104,86. 3. Чан (Канада) — 102,13. 4. Боян Цзинь (Китай) — 98,64. 5. Ханю (Япония) — 98,39. 6. Чен (США) — 97,33. 7. КОЛЯДА — 93,28… 10. КОВТУН — 89,38.