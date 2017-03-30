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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 18:27 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Ковтун: Сам не понял, как упал с сальхова на разминке

Россиянин Максим Ковтун, ставший десятым в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, прокомментировал травму, полученную на разминке, а также оценил своё выступление.

«Честно говоря, я спросил у тренера, Инны Германовны, как я упал, потому что я не понял сам. Заходил на разминке на четверной сальхов, как обычно, абсолютно спокойно. Помню только, что соскользнуло ребро и я очень неприятно упал. Но я не помню, каким образом немножко повредил ногу. Потом подошёл к тренеру и мы начали думать, что делать. Я поехал кататься по кругу, раскатывать ногу, потому что уже понимал, что буду кататься.

Я рассчитывал, что адреналин притупит все ощущения. Так и получилось. Спустя какое-то время я уже ничего не чувствовал. Я достаточно неплохо вылетел в прыжок, контролировал ситуацию, но на замедленном повторе увидел, что приземлился ближе к пятке. Но я рад, что сделал остальные элементы. К сожалению, дорожку шагов оценили на третий уровень, что тоже немного расстроило. Впереди произвольная программа, буду стараться», — рассказа Ковтун в эфире программы «Все на матч».
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