Ковтун: Сам не понял, как упал с сальхова на разминке
Россиянин Максим Ковтун, ставший десятым в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, прокомментировал травму, полученную на разминке, а также оценил своё выступление.
«Честно говоря, я спросил у тренера, Инны Германовны, как я упал, потому что я не понял сам. Заходил на разминке на четверной сальхов, как обычно, абсолютно спокойно. Помню только, что соскользнуло ребро и я очень неприятно упал. Но я не помню, каким образом немножко повредил ногу. Потом подошёл к тренеру и мы начали думать, что делать. Я поехал кататься по кругу, раскатывать ногу, потому что уже понимал, что буду кататься.
Я рассчитывал, что адреналин притупит все ощущения. Так и получилось. Спустя
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