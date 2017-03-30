Денис Тен стал девятым в короткой программе на чемпионате мира
Казахстанский фигурист Денис Тен занял девятое место в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки, передает корреспондент Vesti.kz.
Он набрал 90.18 баллов, показав лучший индивидуальный результат в сезоне. После короткой программы в Хельсинки лидирует испанец Хавьер Фернандес (109.05), следом за которым идут японец Шома Уно (104.86) и канадец Патрик Чен (102.13).
Таким образом, Тен квалифицировался в произвольную программу. Этот вид на соревнованиях в столице Финляндии пройдет 1 апреля и начнется в 13:50 по времени Астаны.
Отметим, что в 2014 году Тен стал серебряным призером чемпионата мира, а спустя год выиграл бронзовую медаль.
В случае если Тен в Хельсинки займет место в первой десятке, Казахстан получит два места на Олимпиаде-2018.
Отметим, что в соревнованиях среди женщин Казахстан представляет 17-летняя Элизабет Турсынбаева. В короткой программе она.
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