Денис Тен стал девятым в короткой программе на чемпионате мира

Он набрал 90.18 баллов, показав лучший индивидуальный результат в сезоне. После короткой программы в Хельсинки лидирует испанец Хавьер Фернандес (109.05), следом за которым идут японец Шома Уно (104.86) и канадец Патрик Чен (102.13).

Таким образом, Тен квалифицировался в произвольную программу. Этот вид на соревнованиях в столице Финляндии пройдет 1 апреля и начнется в 13:50 по времени Астаны.

Отметим, что в 2014 году Тен стал серебряным призером чемпионата мира, а спустя год выиграл бронзовую медаль.

В случае если Тен в Хельсинки займет место в первой десятке, Казахстан получит два места на Олимпиаде-2018.

Отметим, что в соревнованиях среди женщин Казахстан представляет 17-летняя Элизабет Турсынбаева. В короткой программе она.