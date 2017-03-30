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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 17:56 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Коляда идет седьмым после короткой программы на чемпионате мира

ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /ТАСС/. Россиянин Михаил Коляда занял седьмое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. Спортсмен набрал 93,28 балла.

Другой россиянин Максим <span class=error>Ковтун</span> идет 10-м. Увеличить
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Лидирует испанец Хавьер Фернандес (109,05), второе место занимает японец Сома Уно (104,86), третье — канадец Патрик Чан (102,13).

Другой россиянин, Максим Ковтун, идет 10-м (89,38).

Произвольная программа пройдет 1 апреля.
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