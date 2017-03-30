Коляда идет седьмым после короткой программы на чемпионате мира
ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /ТАСС/. Россиянин Михаил Коляда занял седьмое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. Спортсмен набрал 93,28 балла.
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Лидирует испанец Хавьер Фернандес (109,05), второе место занимает японец Сома Уно (104,86), третье — канадец Патрик Чан (102,13).
Другой россиянин, Максим Ковтун, идет 10-м (89,38).
Произвольная программа пройдет 1 апреля.
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