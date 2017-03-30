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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 17:27 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Тренер: Коляда готов исполнить четверной лутц в произвольной программе на ЧМ

ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский фигурист Михаил Коляда готов в произвольной программе на чемпионате мира в Хельсинки чисто прыгнуть четверной лутц, который в этом сезоне ему еще ни разу не удалось чисто исполнить на соревнованиях. Об этом журналистам заявила тренер спортсмена Валентина Чеботарева.

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За исполнение короткой программы российский фигурист, который год назад на чемпионате мира в Бостоне стал четвертым, получил от судей 93,28 балла. Перед последней разминкой он занимает промежуточное третье место.

«Подготовка к чемпионату мира прошла успешно, все условия были предоставлены. Настрой на турнир был обычный для соревнований: и волнительно, и интересно. Для нас это второй чемпионат мира, поэтому легче и ему, и мне. Теперь хочется чисто откатать произвольную программу. Лутц обязательно будем исполнять», — сказала Чеботарева.
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