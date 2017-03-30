Тренер: Коляда готов исполнить четверной лутц в произвольной программе на ЧМ
ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский фигурист Михаил Коляда готов в произвольной программе на чемпионате мира в Хельсинки чисто прыгнуть четверной лутц, который в этом сезоне ему еще ни разу не удалось чисто исполнить на соревнованиях. Об этом журналистам заявила тренер спортсмена Валентина Чеботарева.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За исполнение короткой программы российский фигурист, который год назад на чемпионате мира в Бостоне стал четвертым, получил от судей 93,28 балла. Перед последней разминкой он занимает промежуточное третье место.
«Подготовка к чемпионату мира прошла успешно, все условия были предоставлены. Настрой на турнир был обычный для соревнований: и волнительно, и интересно. Для нас это второй чемпионат мира, поэтому легче и ему, и мне. Теперь хочется чисто откатать произвольную программу. Лутц обязательно будем исполнять», — сказала Чеботарева.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter