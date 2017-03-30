Тренер: Коляда готов исполнить четверной лутц в произвольной программе на ЧМ

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За исполнение короткой программы российский фигурист, который год назад на чемпионате мира в Бостоне стал четвертым, получил от судей 93,28 балла. Перед последней разминкой он занимает промежуточное третье место.

«Подготовка к чемпионату мира прошла успешно, все условия были предоставлены. Настрой на турнир был обычный для соревнований: и волнительно, и интересно. Для нас это второй чемпионат мира, поэтому легче и ему, и мне. Теперь хочется чисто откатать произвольную программу. Лутц обязательно будем исполнять», — сказала Чеботарева.