Коляда: Успешно стартовал в Хельсинки благодаря опыту выступления на ЧМ
ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Опыт выступления на прошлогоднем чемпионате мира помог российскому фигуристу Михаилу Коляде правильно настроиться на короткую программу на мировом первенстве нынешнего сезона, который проходит в Хельсинки. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления.
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Прокат российского фигуриста, который год назад на чемпионате мира в Бостоне стал четвертым, судьи оценили в 93,28 балла. Перед последней разминкой он занимает промежуточное третье место.
«Очень доволен, все получилось и с точки зрения техники, и с точки зрения эмоций. И зал очень понравился, выступал, словно дома, все было классно. Опыт прошлого чемпионата мира мне помог. Я представил себя в Бостоне, попытался себя так же настроить, и получилось», — сказал Коляда.
«В произвольной программе будет все по-старому: четверной лутц, четверной тулуп, после — два акселя. Единственное, во второй половине теперь будет не каскад
На январском чемпионате Европы фигурист занял третье место. По его словам, за прошедшие два месяца он сумел проделать работу над допущенными тогда ошибками. «Правда работа шла долго. Я по жизни человек медлительный, и до меня долго все доходит», — сказал Коляда.
Также фигурист отметил, что старался не думать об олимпийских квотах, которые разыгрываются в Хельсинки. «Стараюсь об этом не думать, чтобы не отвлекаться от проката», — отметил он.
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