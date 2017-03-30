Коляда: Успешно стартовал в Хельсинки благодаря опыту выступления на ЧМ

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Прокат российского фигуриста, который год назад на чемпионате мира в Бостоне стал четвертым, судьи оценили в 93,28 балла. Перед последней разминкой он занимает промежуточное третье место.

«Очень доволен, все получилось и с точки зрения техники, и с точки зрения эмоций. И зал очень понравился, выступал, словно дома, все было классно. Опыт прошлого чемпионата мира мне помог. Я представил себя в Бостоне, попытался себя так же настроить, и получилось», — сказал Коляда.

«В произвольной программе будет все по-старому: четверной лутц, четверной тулуп, после — два акселя. Единственное, во второй половине теперь будет не каскад сальхов-аксель, а лутц-ойлер-сальхов», — добавил он.

На январском чемпионате Европы фигурист занял третье место. По его словам, за прошедшие два месяца он сумел проделать работу над допущенными тогда ошибками. «Правда работа шла долго. Я по жизни человек медлительный, и до меня долго все доходит», — сказал Коляда.

Также фигурист отметил, что старался не думать об олимпийских квотах, которые разыгрываются в Хельсинки. «Стараюсь об этом не думать, чтобы не отвлекаться от проката», — отметил он.