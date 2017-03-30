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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 17:03 | Зимние: Фигурное катание | Vesti.kz

Денис Тен показал лучший индивидуальный результат сезона в короткой программе на ЧМ

Казахстанский фигурист Денис Тен выступил в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки, передает корреспондент Vesti.kz.

Пока выступили 27 спортсменов. Сейчас Тен идет на третьем месте. 23-летний казахстанец показал лучший индивидуальный результат сезона, набрав 90.18 баллов в короткой программе.

Произвольная программа на соревнованиях в столице Финляндии пройдет 1 апреля и начнется в 13:50 по времени Астаны.

Отметим, что в 2014 году Тен стал серебряным призером чемпионата мира, а спустя год выиграл бронзовую медаль.

В случае, если Тен в Хельсинки займет место в первой десятке, Казахстан получит два места на Олимпиаде-2018.

Отметим, что в соревнованиях среди женщин Казахстан представляет 17-летняя Элизабет Турсынбаева. В короткой программе она заняла десятое место и квалифицировалась в произвольную.

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