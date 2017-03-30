Японские болельщики скупают цветы на чемпионате мира по фигурному катанию
ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Японские поклонники фигурного катания, приехавшие в Хельсинки поддержать своих спортсменов на чемпионате мира, создают очереди у цветочных ларьков, расположенных в «Хартвалл-Арене» — месте проведения соревнований. В отличие от европейских и североамериканских болельщиков, которые предпочитают одаривать фигуристов своих стран плюшевыми игрушками, японцы благодарят своих кумиров живыми подарками.
«Все дело в том, что у нас в культуре принято ценить и наслаждаться всем недолговечным. Самый яркий пример — цветение сакуры, которое продолжается не больше недели. Так и с цветами, которым также отведено не так много времени», — рассказала одна из болельщиц.
На чемпионат мира приехало больше тысячи болельщиков из Японии, благо, что виза для въезда в Финляндию им не требуется. Столь внушительная поддержка японской команды подтверждается и продажами цветов в ледовом дворце. За день одна палатка реализует около 500 роз, каждая из которых стоит по €6. Цветок надежно завернут в прозрачную упаковку, что позволяет защитить лед от падения на него лепестков.
«Мы ожидаем, что на выходных мы будем продавать в два раза больше, — сказала продавщица. — При этом основными покупателями действительно являются японские болельщики, хотя не так редко цветы приобретают маленькие девочки».
Медведева предпочитает игрушки
Европейские и североамериканские фигуристки, напротив, больше предпочитают получать от своих поклонников игрушки. Действующая чемпионка мира Евгения Медведева и канадки Кейтлин Ормонд и Габриэль Дэйлман, которые занимаю первые три места после короткой программы, в один голос заявили, что приятней им получать в подарок именно плюшевых существ.
«Мне больше нравятся игрушки, причем желательно маленькие, поскольку так их проще везти домой», — сказала Медведева.
Очередную порцию подарков фигуристки должны получить в пятницу, во время проката произвольной программы, по итогам которой определятся победители и призеры чемпионата мира, который продлится до 2 апреля.
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