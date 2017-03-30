Японские болельщики скупают цветы на чемпионате мира по фигурному катанию

«Все дело в том, что у нас в культуре принято ценить и наслаждаться всем недолговечным. Самый яркий пример — цветение сакуры, которое продолжается не больше недели. Так и с цветами, которым также отведено не так много времени», — рассказала одна из болельщиц.

На чемпионат мира приехало больше тысячи болельщиков из Японии, благо, что виза для въезда в Финляндию им не требуется. Столь внушительная поддержка японской команды подтверждается и продажами цветов в ледовом дворце. За день одна палатка реализует около 500 роз, каждая из которых стоит по €6. Цветок надежно завернут в прозрачную упаковку, что позволяет защитить лед от падения на него лепестков.

«Мы ожидаем, что на выходных мы будем продавать в два раза больше, — сказала продавщица. — При этом основными покупателями действительно являются японские болельщики, хотя не так редко цветы приобретают маленькие девочки».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/JNG7QV9p03">pic.twitter.com/JNG7QV9p03</a></p>— Artyom Kuznetsov (@KuzzzArt) <a href="https://twitter.com/KuzzzArt/status/847431254714662917">30 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Медведева предпочитает игрушки

Европейские и североамериканские фигуристки, напротив, больше предпочитают получать от своих поклонников игрушки. Действующая чемпионка мира Евгения Медведева и канадки Кейтлин Ормонд и Габриэль Дэйлман, которые занимаю первые три места после короткой программы, в один голос заявили, что приятней им получать в подарок именно плюшевых существ.

«Мне больше нравятся игрушки, причем желательно маленькие, поскольку так их проще везти домой», — сказала Медведева.

Очередную порцию подарков фигуристки должны получить в пятницу, во время проката произвольной программы, по итогам которой определятся победители и призеры чемпионата мира, который продлится до 2 апреля.