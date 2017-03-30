Пустующие места на чемпионате мира по фигурному катанию заполняют школьниками

В каждый из соревновательных дней турнира, который проходит в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля, на трибунах «Хартвалл-Арены» можно увидеть многочисленные группы школьников, представляющих преимущественно средние классы. В дни чемпионата мира уроки им заменяет просмотр соревнований.

С учетом того, что в будни дневная сессия не пользуется большим спросом у взрослых ценителей фигурного катания, у детей не возникает проблем с тем, чтобы комфортно разместиться на самых удобных местах на арене.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Финские поклонники фигурного катания <a href="https://t.co/yBREhK1XkB">pic.twitter.com/yBREhK1XkB</a></p>— Artyom Kuznetsov (@KuzzzArt) <a href="https://twitter.com/KuzzzArt/status/847384869558558722">30 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Я сама в прошлом фигуристка, и прекрасно знаю, насколько важно спортсмену выступать при заполненных трибунах, — рассказала пресс-директор турнира Мила Кайас. — Однако это не означает, что все ограничивается только тем, что школьники приходят на соревнования и хлопают в ладоши. Параллельно происходит и процесс вовлечения детей в спорт, знакомство с фигурным катанием. Собственно, даже их домашние задания связаны с этим турниром, и учителя уделяют этому большое внимание».

Дети позитивно воспринимают происходящее и с удовольствием наблюдают за соревнованиями. А в перерывах целая группа может спокойно усесться на пол в холле стадиона, чтобы подкрепиться бутербродами.