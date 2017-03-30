Пустующие места на чемпионате мира по фигурному катанию заполняют школьниками
ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Порядка десяти тысяч учащихся школ Хельсинки и его окрестностей посетят чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит в финской столице. Для того, чтобы дети могли увидеть лучших фигуристов планеты, оргкомитетом турнира была разработана специальная программа, которая реализуется совместно с городскими властями.
В каждый из соревновательных дней турнира, который проходит в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля, на трибунах «Хартвалл-Арены» можно увидеть многочисленные группы школьников, представляющих преимущественно средние классы. В дни чемпионата мира уроки им заменяет просмотр соревнований.
С учетом того, что в будни дневная сессия не пользуется большим спросом у взрослых ценителей фигурного катания, у детей не возникает проблем с тем, чтобы комфортно разместиться на самых удобных местах на арене.
«Я сама в прошлом фигуристка, и прекрасно знаю, насколько важно спортсмену выступать при заполненных трибунах, — рассказала
Дети позитивно воспринимают происходящее и с удовольствием наблюдают за соревнованиями. А в перерывах целая группа может спокойно усесться на пол в холле стадиона, чтобы подкрепиться бутербродами.
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