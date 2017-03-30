Мишин: Медведеву может остановить только форс-мажор
Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что на стартовавшем чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, носящем статус предолимпийского, не видит равных Евгении Медведевой, а также пожурил свою итальянскую подопечную Каролину Костнер.
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— Насколько вам, Алексей Николаевич, комфортно находиться на чемпионате мира без российских учеников?
— Конечно, было бы лучше, если бы я выходил со своими российскими учениками. Пройдя такой длинный путь в фигурном катании, я никогда чужих не тренировал. Но фигурное катание, да и весь спорт, как и многие другие области нашей жизни, — оно сейчас интегрировано. От этого никуда не деться. Американцы тренируют Тайвань, русские — итальянцев….
Я испытываю
Поэтому, вижу своим долгом
— Предолимпийский чемпионат мира — он действительно особенный?
— Я скажу, возможно, непопулярную вещь — он ничем не отличается от всех предыдущих чемпионатов. Когда спортсмены катаются и выступают, они не думают ни о будущей Олимпиаде, ни о
— В Хельсинки первыми борьбу за медали начали женщины. Накануне чемпионата вы говорили о том, что есть Медведева и все остальные…
— Да, остановить Женю Медведеву на пути к завоеванию золотой медали может только
— В чем, на ваш взгляд, заключается феномен этой фигуристки?
— Я бы выделил три вещи: Медведева талантлива от природы. Умна и трудолюбива.
И находится в том «историческом» этапе развития женского организма, когда она еще не женщина, но уже и не ребенок.
— А что можете сказать о выступлении в короткой программе своей ученицы Каролины Костнер, занимающей сейчас восьмое промежуточное время?
— Мы не планировали победоносных выступлений на этом чемпионате мира. Каролине нужно было просто вернуться в привычную среду. Она вернулась и счастлива уже от того, что выступает на главном старте сезона.
Посмотрите, сколько времени она уже раздает интервью. Приходится постоянно напоминать ей, что в данный момент, пока соревнования не закончились, это неправильно. (С этими словами Мишин подходит к ученице, окруженной толпой журналистов и со словами: «Нельзя так много разговаривать» отправляет ее в раздевалку).
Ведь что ей помешало выступить лучше? Эйфория. Не хватило собранности, концентрации. На тренировках Костнер делает все те прыжки, которые сейчас демонстрируют лидеры. Осталось тот уровень, на который она способна, показать в программах. Именно такую задачу мы ставим перед собой в следующем сезоне.
— Помимо Костнер, вы продолжаете работать и с чемпионкой мира 2015 Елизаветой Туктамышевой. В своей тренерской практике вы всегда придерживались принципа — чем больше сильных фигуристов одновременно находятся на льду, тем больше плюсов они от этого получают. Ежедневное соперничество этих двух ярких спортсменок идет на пользу обоим?
— К сожалению, там больше дружеские отношения превалируют, чем здоровое соперничество.
Что я могу сейчас сказать про Лизу? С ней происходят полярные метаморфозы. То она практически делает тройной аксель и замечательно справляется с сложнейшими каскадами. Причем, исполняет все элементы с «плюсами», на большой высоте, с одной поднятой рукой, с двумя… А иной раз выходит и даже хороший средний уровень показать не может.
— У вас есть этому объяснение?
— Если бы я знал, то претендовал бы, наверное, на премию Нобеля. Не меньше. Мне, как тренеру,
А поскольку у нас с Лизой уже был опыт печального падения и яркого восхождения, есть надежда на то, что и на этот раз сможем
— Если вернуться к чемпионату мира: что вы ждете от выступления мужчин? У кого шансы на победу предпочтительнее — у Хавьера Фернандеса или Юзуру Ханю?
— Думаю, что судьбу золота в мужском одиночном катании решит тот, кто сделает большое количество прыжков в четыре оборота. В этом вся загадка. Красивое качественное катание никто не отменял, но думаю, что
— Согласны с тем, что мужское одиночное катание практически вышло на запредельный уровень сложности?
— Не только мужское.
Та же Медведева делает каскад — 3 флип+3 тулуп+3 ритбергер — ничего сложнее уже не придумать, если не выходить за рамки сегодняшних правил.
Следующий шаг — это четверной и тройной аксель. Но для того, чтобы исполнять эти прыжки, будут нужны другие фигуристки.
— А каскад 4+4 мужчины в состоянии сделать?
— Думаю, что это реально. А вот прыжок в пять оборотов уже нет. Даже аксель в четыре оборота очень трудно освоить. Хотя у меня были спортсмены, которые пытались штурмовать этот элемент. Алексей Ягудин, Артур
Поэтому я и говорю о том, что скоростные и силовые возможности современных фигуристов не позволят им выполнить пять оборотов. Ведь за последние три года резкий виток в сложности сделало и парное катание. Для того, чтобы бороться за медаль сегодня желательно владеть выбросом тройной аксель и четверной подкруткой.
— Как у фигуриста, успешно выступавшего в этой дисциплине, вам чья позиция ближе: тех, кто приветствует этот путь или тех, кто ратует за безопасность фигуристов и призывает запретить четверные выбросы и подкрутки?
— Запретить сложные элементы — ложная философия.
Несколько лет назад выдающие
И это будет хватать людей за душу. У нас две замечательные пары будут бороться за медали — Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Ксения Столбова / Федор Климов. Я желаю им успеха.
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