Фигуристы Тарасова/Морозов исполнили четверной подкрут на тренировке в четверг

В среду выступление пары находилось под вопросом из-за пореза Тарасовой, но дуэт вышел на короткую программу и показал лучший результат из россиян. Тарасова/Морозов занимаются третье промежуточное место перед произвольной программой, которая состоится вечером в четверг.

На тренировке пара исполнила свой фирменный четверной подкрут с небольшой неточностью при ловле партнерши, остальные элементы Тарасова и Морозов сделали практически безукоризненно.

Лидируют после короткого проката китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, россияне Наталья Забияко/Александр Энберт занимают пятое место, Ксения Столбова/Федор Климов — 13-е.