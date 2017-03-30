Фигуристы Тарасова/Морозов исполнили четверной подкрут на тренировке в четверг
ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в дуэте, качественно провели утреннюю тренировку в четверг перед прокатом произвольной программы на чемпионате мира в Хельсинки.
В среду выступление пары находилось под вопросом
На тренировке пара исполнила свой фирменный четверной подкрут с небольшой неточностью при ловле партнерши, остальные элементы Тарасова и Морозов сделали практически безукоризненно.
Лидируют после короткого проката китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, россияне Наталья Забияко/Александр Энберт занимают пятое место, Ксения Столбова/Федор Климов — 13-е.
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