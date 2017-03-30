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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 12:32 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Тарасова/Морозов исполнили четверной подкрут на тренировке в четверг

ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в дуэте, качественно провели утреннюю тренировку в четверг перед прокатом произвольной программы на чемпионате мира в Хельсинки.

В среду выступление пары находилось под вопросом из-за пореза Тарасовой, но дуэт вышел на короткую программу и показал лучший результат из россиян. Тарасова/Морозов занимаются третье промежуточное место перед произвольной программой, которая состоится вечером в четверг.

На тренировке пара исполнила свой фирменный четверной подкрут с небольшой неточностью при ловле партнерши, остальные элементы Тарасова и Морозов сделали практически безукоризненно.

Лидируют после короткого проката китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, россияне Наталья Забияко/Александр Энберт занимают пятое место, Ксения Столбова/Федор Климов — 13-е.
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