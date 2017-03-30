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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 10:39 | Зимние: Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Максим Траньков: Тарасова с Морозовым накатали на второе место

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков подвел итоги короткой программы в парном катании на чемпионате мира в Хельсинки.

Олимпийский чемпион подвел итоги короткой программы. Увеличить
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— Давайте начнем с выступления наших спортсменов. Какие впечатления оно оставило?

— Две пары порадовали. Евгения Тарасова получила травму и выступала в короткой программе с зашитой ногой. Она собралась и справилась с прокатом. Я не согласен с третьим местом Тарасовой и Владимира Морозова. Считаю, что они накатали на второе, потому что ошибки у немецкого дуэта были гораздо грубее. Но мы привыкли к тому, что пару из Германии судят довольно лояльно.

Что касается Забияко и Энберта — они совершили прорыв, сумев попасть не только в десятку, но и заняв по итогам короткой программы пятое место. Я рад за ребят, они молодцы. Как говорится, прикрыли спины своим старшим товарищам по сборной. Конечно, очень жаль, что Столбова и Климов вообще не справились со своей короткой программой — 13-е место иначе как провалом не назовешь. Но все еще может измениться в произвольной программе. Тем более что этот чемпионат мира очень важен — нужно бороться за квоты на Олимпиаду, чтобы мы были представлены тремя парами.

Если случится так, что в Пхенчхане будет только два дуэта, это станет провалом российского парного катания. Сейчас на Федора с Ксенией не будет давить результат, и они точно должны попадать в десятку. Остальным нашим парам хочется пожелать, как минимум, не опуститься, а может и подняться еще выше. По крайней мере, Тарасовой и Морозову это вполне под силу. На протяжении всего сезона они выскакивали из-за спин соперников и занимали первые места, что на финале «Гран-при», что на чемпионате Европы.

ПОЧЕМУ РЕБЯТ ТАК ЖЕСТКО ОТСУДИЛИ?

— Было заметно по катанию, что у Тарасовой повреждение?

— Конечно, ребята не могли быть раскрепощены, но здесь сложно говорить. Иногда травмы отвлекают от нервов. Как говорится, нет худа без добра. Тут нужно разговаривать с ребятами, и только они могут рассказать о том, легче им было или сложнее. Этот чемпионат очень важен для них. Конечно, им было тяжело. Было видно, что они катаются недостаточно раскрепощено, но для короткой программы это вполне допустимо.

Повторюсь, я считаю, с учетом небольшой ошибки Жени на выбросе, у них должно было быть второе место. Не очень понимаю, почему ребят так жестко отсудили. У немцев ведь была ошибка не только на выбросе, но и на прыжке. Плюс у Жени была травма, о которой судьи, конечно, знали. Можно было сделать какую-то скидку на это.

Да и вообще на данном турнире, как я заметил, к нашим спортсменам стали очень жестко относиться. Если брать женское одиночное катание, Жене Медведевой поставили не самые высокие баллы — меньше восьмидесяти. Аня Погорилая откатала вообще блестяще, но осталась за чертой призеров. Надеюсь, в произвольной программе она будет бороться за медаль.

— Нет ли у вас опасений, что в произвольной программе российских фигуристов снова будут придерживать?

— Я надеюсь, что наши спортсмены будут кататься качественно. Знаю характеры практически всех ребят в сборной. Знаю, что теперь Тарасова и Медведева будут биться. И Столбова имеет такой характер, который можно пожелать каждому спортсмену. Если она выйдет на произвольную программу и включится, то будет рвать и метать. Думаю, они с Федором могут подняться довольно высоко. Когда-то мы с Татьяной поднималась с восьмого места в короткой программе на второе, завоевав первое в произвольной программе. Если не в призы, то в шестерку с 13-го места ребята должны обязательно попасть.

ПЯТОЕ МЕСТО ЗАБИЯКО И ЭНБЕРТА — НЕОЖИДАНОСТЬ.

— Если говорить о Столбовой и Климове, с чем связано их неудачное выступление?

— Ребята половину сезона пропустили из-за очень тяжелой травмы у Ксении. Конечно, они хотели вернуться. После того, как попали в число призеров на чемпионате Европы, собирались реабилитироваться и на чемпионате мира. Может быть, присутствовало какое-то излишнее желание. Знаю, что ребята хорошо готовы, потому что буквально перед чемпионатом мира разговаривал с Федором. Он сказал, что их пара готова намного лучше, чем перед чемпионатом Европы. Но на прокате, к сожалению, все сложилось по-другому. Нужно разговаривать с тренерами. Я не знаю, правильно ли прошла подготовка, или нет. Просто второй чемпионат мира подряд в команде Нины Михайловны Мозер ведущая пара выступает хуже, чем две другие. Это может быть пищей для размышления, потому что на прошлом чемпионате мы с Татьяной тоже не блистали, и тоже считались первой парой.

— Что думаете по поводу перспектив в произвольной программе Забияко и Энберта?

— То, что они пятые после короткой программы — это большая неожиданность. На чемпионате Европы ребята были пятыми, и здесь тоже. Это, конечно, огромный шаг вперед. В произвольной программе им будет тоже очень трудно. Они могут опуститься ниже — главное, чтобы не сильно. Но если Забияко и Энберт останутся на пятой позиции, для них это будет невероятный успех. Даже если ребята останутся в шестерке — это здорово.

Эта наша пара осталась на тех же позициях, что и на чемпионате Европы. А ведь в число участников соревнований еще добавились китайцы, американцы, канадцы. Для Забияко и Энберта случившееся — настоящий успех. В последний раз, когда Энберт выступал на чемпионате мира (это было в 2009 году в Лос-Анджелесе), он даже не смог пробиться в произвольную программу. Спустя восемь лет вернуться на чемпионат мира и занять пятое место — это отличный результат.

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА БОЛЬШЕ СИМПАТИЗИРОВАЛА НЕМЦАМ.

— Если говорить о наших конкурентах, чья короткая программа вам больше понравилась?

— Конечно — китайцев. Элементы выполнены прекрасно и постановка очень хорошая. Жаль, что Тарасова и Морозов не набрали восемьдесят баллов, потому что я считаю, что их постановка достойна гораздо большей оценки, чем они получили. Может, где-то судейская бригада больше симпатизировала немцам, но в произвольной программе все будет по-другому. Другая жеребьевка судей и, возможно, все будет гораздо лучше.

— Если говорить о китайцах Венцзинь Сюй и Цун Хань, занявших первое место в короткой программе, каковы их перспективы на Олимпиаде?

— Это одни из претендентов на олимпийское золото, потому что пока я не вижу кого-то лучше. При плохом катании их может обыграть немецкий дуэт, особенно при такой поддержке, которую им весь сезон оказывают судьи. На Олимпиаде они будут претендентами на медали. Конечно вместе с нашими ребятами. Но китайцы — большие молодцы. Они вернулись после сложнейшей операции у партнерши на обеих ногах. Летом мы принимали участие в ледовом шоу в Китае и видели, как она передвигалась в инвалидной коляске. А сегодня они лидируют на чемпионате мира после короткой программы. Поэтому для меня китайцы — основное фавориты на предстоящих Олимпийских играх.
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