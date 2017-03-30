Чемпион ОИ фигурист Ханю неудачно упал на тренировке перед короткой программой на ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ханю упал и сильно ударился о лед поясницей, после того как в момент въезда в прыжок слетел с ребра опорной ноги. Фигурист пролежал некоторое время на льду, после чего продолжил тренировку, но не смог больше сделать ни одного риттбергера в четыре оборота из семи попыток.

Короткую программу на чемпионате мира одиночники исполнят в четверг.