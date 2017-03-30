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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 10:24 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Чемпион ОИ фигурист Ханю неудачно упал на тренировке перед короткой программой на ЧМ

ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Олимпийский чемпион 2014 года в мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю неудачно упал во время исполнения попытки прыжка риттбергер в четыре оборота на официальной тренировке перед короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.

Олимпийский чемпион 2014 года в мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю неудачно упал во время исполнения попытки прыжка риттбергер в четыре оборота на официальной тренировке перед короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. Увеличить
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Ханю упал и сильно ударился о лед поясницей, после того как в момент въезда в прыжок слетел с ребра опорной ноги. Фигурист пролежал некоторое время на льду, после чего продолжил тренировку, но не смог больше сделать ни одного риттбергера в четыре оборота из семи попыток.

Короткую программу на чемпионате мира одиночники исполнят в четверг.
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