Чемпион ОИ фигурист Ханю неудачно упал на тренировке перед короткой программой на ЧМ
ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Олимпийский чемпион 2014 года в мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю неудачно упал во время исполнения попытки прыжка риттбергер в четыре оборота на официальной тренировке перед короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.
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Ханю упал и сильно ударился о лед поясницей, после того как в момент въезда в прыжок слетел с ребра опорной ноги. Фигурист пролежал некоторое время на льду, после чего продолжил тренировку, но не смог больше сделать ни одного риттбергера в четыре оборота из семи попыток.
Короткую программу на чемпионате мира одиночники исполнят в четверг.
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