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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 9:55 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Сотскова: Предельная концентрация помешала показать эмоции в полную силу

Российская фигуристка Мария Сотскова оценила своё выступление в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.

Она продемонстрировала шестой результат. Произвольную программу фигуристки представят 31 марта.

«Для меня это первый взрослый чемпионат мира, поэтому я была предельно сконцентрирована. Мне было важно чисто прокатать программу, с чем я справилась. Понятно, что предельная концентрация помешала показать эмоции в полную силу, но я постараюсь сделать это в произвольной программе», — цитирует Сотскову официальный сайт ФФККР.
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