Сотскова: Предельная концентрация помешала показать эмоции в полную силу

Она продемонстрировала шестой результат. Произвольную программу фигуристки представят 31 марта.



«Для меня это первый взрослый чемпионат мира, поэтому я была предельно сконцентрирована. Мне было важно чисто прокатать программу, с чем я справилась. Понятно, что предельная концентрация помешала показать эмоции в полную силу, но я постараюсь сделать это в произвольной программе», — цитирует Сотскову официальный сайт ФФККР.