Погорилая: Оценками в короткой программе я довольна
Российская фигуристка Анна Погорилая оценила своё выступление в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.
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Она продемонстрировала четвёртый результат. Произвольную программу фигуристки представят 31 марта.
«Я сделала всё, что могла, а дальше пусть решают судьи. Оценками я довольна», — цитирует Погорилую официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
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