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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 9:53 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Погорилая: Оценками в короткой программе я довольна

Российская фигуристка Анна Погорилая оценила своё выступление в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.

Российская фигуристка Анна <span class=error>Погорилая</span> оценила своё выступление в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки. Увеличить
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Она продемонстрировала четвёртый результат. Произвольную программу фигуристки представят 31 марта.

«Я сделала всё, что могла, а дальше пусть решают судьи. Оценками я довольна», — цитирует Погорилую официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
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