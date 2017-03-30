Фигуристка Савченко заявила, что недовольна своим прокатом в паре с Массо на ЧМ
МОСКВА, 30 мар —
Р-Спорт. Немецкая фигуристка Алена Савченко заявила, что осталась недовольна прокатом короткой программы в паре с Брюно Массо на чемпионате мира в Хельсинки.
Немецкий дуэт по итогам короткой программы получил 79,84 балла и занимает второе место. Лидируют китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун (81,23 балла). Третьими идут россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (79,37 балла).
«Я не слишком довольна сегодняшним прокатом. Я сделала ошибки и в одиночном прыжке, и на выбросе. После трудного сезона с перерывами
Суй Вэньцзин в свою очередь заявила, что в произвольной программе надеется повторить успех короткого проката.
«У меня было трудное время после операции в прошлом году. Когда я вернулась на лёд, то просто хотела наслаждаться каждым днем. Завтра мы надеемся, что сможем хорошо откатать свою программу и хотим насладиться ею», — отметила Суй Вэньцзин.
Произвольную программу пары представят в четверг.
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