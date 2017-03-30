Фигуристка Савченко заявила, что недовольна своим прокатом в паре с Массо на ЧМ

Немецкий дуэт по итогам короткой программы получил 79,84 балла и занимает второе место. Лидируют китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун (81,23 балла). Третьими идут россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (79,37 балла).

«Я не слишком довольна сегодняшним прокатом. Я сделала ошибки и в одиночном прыжке, и на выбросе. После трудного сезона с перерывами из-за различных травм у нас не было идеальной подготовки. Сегодня я чувствовала себя уставшей, учитывая раннюю раскатку и позднее начало соревнований», — сказала Савченко, слова которой приводятся в релизе Международного союза конькобежцев (ISU).

Суй Вэньцзин в свою очередь заявила, что в произвольной программе надеется повторить успех короткого проката.

«У меня было трудное время после операции в прошлом году. Когда я вернулась на лёд, то просто хотела наслаждаться каждым днем. Завтра мы надеемся, что сможем хорошо откатать свою программу и хотим насладиться ею», — отметила Суй Вэньцзин.

Произвольную программу пары представят в четверг.