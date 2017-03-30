Тарасова и Морозов: докатились или докатались?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сценарий «короткого» турнира пар сильно напоминал тот, что был реализован несколькими часами ранее, когда в предпоследней разминке совершенно блистательно откаталась канадка Кейтлин Осмонд, а далее все шесть участниц сильнейшей группы были вынуждены доказывать, что они как минимум не хуже.

Планку установили четырехкратные победители чемпионата Четырех континентов Венцзинь Сюй/Цун Хань, шагнувшие за восемьдесят баллов и установившие очередной личный рекорд.

Алена Савченко/Бруно Массо тоже покинули лед с личным рекордом. Но до китайской пары не дотянули. И сюжет боевых действий, как в старые добрые времена, тут же стал русско-китайским: следом выступали сразу две пары Нины Мозер, сильнейшая из которых — Евгения Тарасова/Владимир Морозов — уже успели стать в этот день авторами главной новости: партнерша травмировала ногу на утренней тренировке, порезав ее лезвием конька, ей наложили десять швов и, разумеется, никто не настаивал на том, чтобы продолжать соревнования. Точнее — начинать их.

Не начинать — значило бы с большой вероятностью подвергнуть риску олимпийские квоты. Поэтому вариант со снятием Тарасова не рассматривала в принципе — решила терпеть.

Как выяснилось — не зря. Ксения Столбова и Федор Климов, уже успевшие озвучить намерение биться в Хельсинки за победу, в среду пережили, возможно, худший день своей спортивной жизни. Сначала после неудачно исполненной подкрутки партнер не удержался на ногах, потом Ксения рухнула с выброса, а следом приземлила прыжок на две ноги. Итоговый результат пары стал 13-м, после чего обсуждать следовало не катание, как таковое, а то, какой из глаголов правильнее употребить: «докатились» или «докатались».

Впрочем, после проката фигуристов даже не хотелось критиковать — хотелось просто пожалеть. Как и двукратных чемпионов мира Меган Дюамель/Эрика Редфорда, оставшихся девятыми: из-за травмы бедра Эрик тянул всю программу на «зубах» и даже не сумел толком сесть в «тодес».

Героизм Тарасовой конечно же заслуживал всевозможных похвал, но это был явно не тот прокат, который пара могла рассчитывать показать на главном старте сезона. Вот и получилось, что со спортивной точки зрения в этом турнире, растянувшемся почти на пять часов, кроме выступлений двух сильнейших дуэтов больше не случилось ничего, к чему стоило бы возвращаться в репортаже.

Чемпионат мира. Хельсинки. «Хартвалл-Арена». 29 марта. Пары. Короткая программа

1. Венцзинь Сюй/Цун Хань (Китай) — 81,23. 2. Савченко/Массо (Германия) — 79,84. 3. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ — 79,37… 5. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ — 74,26… 13. СТОЛБОВА/КЛИМОВ — 65,69.