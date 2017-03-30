Мозер: Любая медаль ЧМ будет считаться для российских пар хорошим исходом
Медаль любого достоинства для российских фигуристов, выступающих на чемпионате мира в Хельсинки в парном катании, будет считаться хорошим результатом, заявила тренер Нина Мозер, под руководством которой работают все три пары, участвующие в турнире.
Чемпионат мира 2017 года начался в среду в Хельсинки. Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут после проката короткой программы третьими, Наталья Забияко и Александр Энберт — пятыми, а Ксения Столбова и Федор Климов — 13-ми.
«Я за каждого из них переживаю как за своих детей, — сказала Мозер журналистам, утвердительно ответив на вопрос, любая ли медаль в сложившихся условиях будет считать хорошим исходом. — Думаю, что да».
Столбова и Климов допустили ряд ошибок, в частности, партнер упал после выполнения тройной подкрутки.
«Я сама хотела бы задать им вопрос “Что случилось?” Я же стояла с Тарасовой и Морозовым, поэтому пока у меня нет ответа. (Во время подкрутки Столбовой)
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