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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 0:29 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Мозер: Любая медаль ЧМ будет считаться для российских пар хорошим исходом

Медаль любого достоинства для российских фигуристов, выступающих на чемпионате мира в Хельсинки в парном катании, будет считаться хорошим результатом, заявила тренер Нина Мозер, под руководством которой работают все три пары, участвующие в турнире.

Чемпионат мира 2017 года начался в среду в Хельсинки. Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут после проката короткой программы третьими, Наталья Забияко и Александр Энберт — пятыми, а Ксения Столбова и Федор Климов — 13-ми.

«Я за каждого из них переживаю как за своих детей, — сказала Мозер журналистам, утвердительно ответив на вопрос, любая ли медаль в сложившихся условиях будет считать хорошим исходом. — Думаю, что да».

Столбова и Климов допустили ряд ошибок, в частности, партнер упал после выполнения тройной подкрутки.

«Я сама хотела бы задать им вопрос “Что случилось?” Я же стояла с Тарасовой и Морозовым, поэтому пока у меня нет ответа. (Во время подкрутки Столбовой) Чуть-чуть был наклон и получилось, что он ее удержал, а сам не устоял», — поделилась Мозер.
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