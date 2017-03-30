Мозер: Любая медаль ЧМ будет считаться для российских пар хорошим исходом

Чемпионат мира 2017 года начался в среду в Хельсинки. Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут после проката короткой программы третьими, Наталья Забияко и Александр Энберт — пятыми, а Ксения Столбова и Федор Климов — 13-ми.

«Я за каждого из них переживаю как за своих детей, — сказала Мозер журналистам, утвердительно ответив на вопрос, любая ли медаль в сложившихся условиях будет считать хорошим исходом. — Думаю, что да».

Столбова и Климов допустили ряд ошибок, в частности, партнер упал после выполнения тройной подкрутки.