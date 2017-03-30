Морозов: Женя Тарасова сегодня герой

Напомним, что утром в день соревнований Евгения получила тяжёлую травму, но смогла выйти на лёд.



«Я доволен прокатом. Думаю, очень прилично откатать в такой ситуации — это достойно. Женя сегодня герой. Я просто рад, что мы вышли и сделали то, что можем», — рассказал Морозов в эфире программы «Все на матч».



Тарасова и Морозов проигрывают 1,86 балла лидирующим китайцам Суи Чин Вэн и Чон Ханю и на 0,47 балла отстают от немцев Алёны Савченко и Бруно Массо.