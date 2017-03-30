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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
30 марта 2017, 0:27 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Тарасова: Вопрос об упрощении программы из-за травмы даже не стоял

Россиянка Евгения Тарасова, ставшая вместе с Владимиром Морозовым третьей в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, призналась, что не задумывалась над упрощением программы.

Напомним, что утром в день соревнований Евгения получила тяжёлую травму, но смогла выйти на лёд.

«Мы сделали то, что и должны были. Мыслей об упрощении программы из-за травмы не было. Такой вопрос даже не стоял, потому что мы каждый день на тренировках исполняем эти элементы», — рассказала Тарасова в эфире программы «Все на матч».

Тарасова и Морозов проигрывают 1,86 балла лидирующим китайцам Суи Чин Вэн и Чон Ханю и на 0,47 балла отстают от немцев Алёны Савченко и Бруно Массо.
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Новости Фигурного катания

Фигуристы Тарасова и Морозов идут третьими после короткой программы на чемпионате мира

Фигуристы Тарасова и Морозов идут третьими после короткой программы на чемпионате мира

ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /ТАСС/. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимает третье место по результатам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки.
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