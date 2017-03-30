Тарасова: Вопрос об упрощении программы из-за травмы даже не стоял

Напомним, что утром в день соревнований Евгения получила тяжёлую травму, но смогла выйти на лёд.



«Мы сделали то, что и должны были. Мыслей об упрощении программы из-за травмы не было. Такой вопрос даже не стоял, потому что мы каждый день на тренировках исполняем эти элементы», — рассказала Тарасова в эфире программы «Все на матч».



Тарасова и Морозов проигрывают 1,86 балла лидирующим китайцам Суи Чин Вэн и Чон Ханю и на 0,47 балла отстают от немцев Алёны Савченко и Бруно Массо.