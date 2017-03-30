Тарасова: Вопрос об упрощении программы из-за травмы даже не стоял
Россиянка Евгения Тарасова, ставшая вместе с Владимиром Морозовым третьей в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, призналась, что не задумывалась над упрощением программы.
Напомним, что утром в день соревнований Евгения получила тяжёлую травму, но смогла выйти на лёд.
«Мы сделали то, что и должны были. Мыслей об упрощении программы
Тарасова и Морозов проигрывают 1,86 балла лидирующим китайцам Суи Чин Вэн и Чон Ханю и на 0,47 балла отстают от немцев Алёны Савченко и Бруно Массо.
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