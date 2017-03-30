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30 марта 2017, 0:26 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигурист Климов не находит объяснений своему падению в короткой программе ЧМ

ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский фигурист Федор Климов, выступающий в паре с Ксенией Столбовой, не знает причин своего падения во время короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки. Об этом он рассказал журналистам.

Во время исполнения программы Климов упал сразу как только поймал партнершу после подкрутки. Увеличить
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За прокат спортивная пара получила 65,69 балла, что позволяет ей занимать лишь 13-е место. Во время исполнения программы Климов упал сразу как только поймал партнершу после подкрутки. Следом Столбова коснулась рукой льда на выбросе, ошиблись фигуристы и при исполнении тулупа.

«Не знаю, что случилось, но что-то явно пошло не так. Причем это не из-за льда, это наша оплошность. Думаю, следующие ошибки стали следствием как раз этого падения, что тут скажешь, завтра уже можно спокойно откатать программу, терять уже практически нечего. Улыбка на лице — это уже нервное, расстраиваться сил уже больше нет, не понимаю, что происходит», — сказал Климов.

Произвольную программу спортивные пары продемонстрируют в четверг.
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