Фигурист Климов не находит объяснений своему падению в короткой программе ЧМ
ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский фигурист Федор Климов, выступающий в паре с Ксенией Столбовой, не знает причин своего падения во время короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки. Об этом он рассказал журналистам.
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Видимо, что-то случилось...
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За прокат спортивная пара получила 65,69 балла, что позволяет ей занимать лишь 13-е место. Во время исполнения программы Климов упал сразу как только поймал партнершу после подкрутки. Следом Столбова коснулась рукой льда на выбросе, ошиблись фигуристы и при исполнении тулупа.
«Не знаю, что случилось, но
Произвольную программу спортивные пары продемонстрируют в четверг.
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