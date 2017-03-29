Фигуристы Тарасова и Морозов идут третьими после короткой программы на чемпионате мира
ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /ТАСС/. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимает третье место по результатам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спортсмены набрали 79,37 балла. Первыми стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (81,23), вторыми — представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо (79,84).
Наталья Забияко и Александр Энберт расположились на пятой строчке (74,26), олимпийские чемпионы в командном турнире Ксения Столбова и Федор Климов заняли 13-е место (65,69).
Произвольная программа пройдет 30 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter