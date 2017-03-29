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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 23:20 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристы Тарасова и Морозов идут третьими после короткой программы на чемпионате мира

ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /ТАСС/. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимает третье место по результатам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки.

Первыми стали китайцы Суй Вэньцзин и <span class=error>Хань</span> <span class=error>Цун</span> вторыми — представители Германии Алена <span class=error>Савченко</span> и <span class=error>Бруно</span> <span class=error>Массо</span>. Увеличить
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Спортсмены набрали 79,37 балла. Первыми стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (81,23), вторыми — представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо (79,84).

Наталья Забияко и Александр Энберт расположились на пятой строчке (74,26), олимпийские чемпионы в командном турнире Ксения Столбова и Федор Климов заняли 13-е место (65,69).

Произвольная программа пройдет 30 марта.
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Фигуристы Энберт и Забияко готовы сражаться с ведущими спортивными парами мира

ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские фигуристы Александр Энберт и Наталья Забияко осознают, что в ближайшем будущем им будет по силам составить конкуренцию ведущим спортивным парам мира. Об этом фигуристы рассказали журналистам после исполнения короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки.
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29 марта

Фигуристы Тарасова и Морозов идут третьими после короткой программы на чемпионате мира

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