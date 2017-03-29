Фигуристы Тарасова и Морозов идут третьими после короткой программы на чемпионате мира

ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские фигуристы Александр Энберт и Наталья Забияко осознают, что в ближайшем будущем им будет по силам составить конкуренцию ведущим спортивным парам мира. Об этом фигуристы рассказали журналистам после исполнения короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки.