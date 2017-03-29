Фигуристы Энберт и Забияко готовы сражаться с ведущими спортивными парами мира

За свое выступление пара получила 74,26 балла, что для нее является лучшим результатом сезона. «Как бы это банально не звучало, но для нас действительно важно чисто откатать, получить удовольствие от выступления и порадовать зрителей. Но, конечно, появляются мысли о том, что мы можем на равных бороться с сильнейшими парами. И мы хотим этого», — сказал Энберт.

В среду утром на тренировке травму получила Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым. Действующие чемпионы Европы рисковали пропустить турнир, однако российская фигуристка, несмотря на рассечение в области колена, решила выйти на старт. «Я была уверена, что она примет решение выступать, она — настоящий боец», — прокомментировала ситуацию Забияко.

В Хельсинки будут определены квоты участников от каждой страны на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане. Наибольшее представительство страны в каждой дисциплине — три фигуриста или пары, для этого спортсменам нужно занять первое или второе места или же выступить так, чтобы сумма двух лучших мест была меньше или равна 13.

«Сначала очень переживал за нее, поскольку всю подготовку прошли вместе и за это время сильно подружились, — отметил Энберт. — А что касается квот, то старался об этом не думать».

Произвольную программу на чемпионате мира спортивные пары откатают в четверг.