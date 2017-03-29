Фигуристы КНДР на чемпионате мира в Хельсинки выступили под музыку «Битлз»

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Пара чисто откатала программу, которую судьи оценили в 64,52 балла. «Выступать на этом турнире очень волнительно, поскольку на трибунах собралось очень много людей», — сказала Тхэ Ок Рем.

Фигуристы поведали, что всего в КНДР сейчас существует шесть спортивных пар. Их дебют на международной арене состоялся в прошлом сезоне на чемпионате четырех континентов, где они финишировали седьмыми. В то же время месяц назад на Азиатских зимних играх в Саппоро они сумели завоевать бронзу.

Теперь перед ними стоит задача отобраться на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. По словам спортсменов, напряженность, которая существует между КНДР и Южной Кореей, не станет барьером для их участия в турнире. «Все спортсмены мечтают выступить на Олимпиаде, мы — не исключение. Никаких проблем быть не должно, главное для нас — квалифицироваться на турнир», — сказал Чу Сик Ким.

Пара призналась, что пока фигурное катание в Северной Корее не относится к числу популярных видов спорта, однако им хотелось бы исправить эту ситуацию.

Произвольную программу спортивные пары откатают в четверг. Вторая программа северокорейской пары поставлена на музыку Петра Чайковского.