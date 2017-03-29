«Теперь я прыгаю с поднятыми руками»

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Знаменитый тренер Татьяна Тарасова выразила мнение, что занявшую четвертое место Анну Погорилую судили слишком строго. Сама спортсменка отказалась комментировать полученные оценки.

Действующая чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева захватила лидерство после короткой программы на ЧМ-2017, который стартовал в Хельсинки в среду днем. Россиянка набрала 79,01 балла, прилично оторвавшись от дуэта канадок — Кэтлин Осмонд (75,98) и Габриэль Дэйлман (72,19). Результат Медведевой лишь на 0,2 ниже ее же мирового рекорда.

Еще одна наша соотечественница Анна Погорилая сохраняет шансы на медаль. Перед короткой программой она четвертая с 71,52 балла. Наконец, третья наша участница Мария Сотскова — седьмая (69,76).

Медведева стартовала первой из россиянок. Она легко и уверенно прокатала короткую программу, сделав каскад тройной флип — тройной тулуп, затем прыгнула тройной ритбергер и двойной аксель, информирует официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«Порой важнее преодолеть саму себя, — заявила Медведева, слова которой приводит «Р-Спорт». — Я усложнила программу, потому что совсем недавно только начала стабильно прыгать с двумя поднятыми вверх руками. И мы даже сначала не собирались вставлять этот прыжок в программу на чемпионате мира. Но получилось несколько раз — и само собой включилось сюда.

Атмосферу чемпионата мира мне уже удалось почувствовать. Я очень люблю находиться на публике, обожаю, когда на меня смотрят много людей, это уже, наверное, привычка. И я получила удовольствие, чуть-чуть усложнила свою короткую программу и с задачей справилась.

Чувствуется, что этот чемпионат очень ответственный, поскольку на нем определяются квоты на Олимпиаду. Я очень надеюсь, команда справится с задачей. Сама я приложу максимум усилий, чтобы на Олимпиаде-2018 у нас было максимальное количество очков.

Усложнение программы выполнением прыжков с поднятыми руками также попросили прокомментировать личного тренера спортсменки Этери Тутберидзе.

«Это риск, и фигуристка либо идет на него, либо нет, — цитирует специалиста ТАСС. — Почему нельзя исполнять так каждый прыжок? Чтобы не надоело, надо уметь показать исполнение прыжков и без рук, и с одной рукой, и с двумя руками».

Номинально второй номер сборной России Погорилая завершала выступления фигуристок в короткой программе. На льду «Хартвалл Арены» Анна прыгнула каскад тройной лутц — тройной тулуп, затем тройной ритбергер и двойной аксель.

Погорилая отказалась комментировать выставленные ей оценки.

«Сама считаю, что откатала чисто, хорошо, уверенно. Но всегда есть, к чему стремиться, — отметила она. — Какие оценки есть, такие есть. Я не судья и не имею права жаловаться».

Дебютантка ЧМ Сотскова заявила тот же каскад, что и Погорилая, за исключением тройного флипа вместо тройного ритбергера.

«Для меня это первый взрослый чемпионат мира, поэтому я была предельно сконцентрирована, — сказала она. —.

Мне было важно чисто прокатать программу, с чем я справилась. Понятно, что предельная концентрация помешала показать эмоции в полную силу, но я постараюсь сделать это в произвольной программе.

По мнению прославленного тренера Татьяны Тарасовой, Медведева показала максимум в своем прокате, а вот Погорилую, как выразилась специалист, «немножко обокрали».

«Женя в короткой программе сделала так, что даже не к чему придраться, — заключила Тарасова. — Это ее почти лучший результат, почти мировой рекорд, не хватает буквально двух десятых! Я думаю, что Медведева и вся ее тренерская группа — большие молодцы.

Я люблю короткую программу Погорилой. Она ясная, конкретная, понятная. Аня очень хорошо в ней себя чувствует. Она слышит музыку.

Цитата Чувствую, что Погорилую немножко «обокрали». Она делала под большим наклоном риттбергер, но ничего ужасного она там не натворила, хотя и растеряла баллы. Но все равно эти оценки — маленькие, я не могу с ними согласиться.

Считаю, что Осмонд, конечно, Погорилую опередила, а вот вторая канадская девочка Дэйлман — нет. Она должна быть после Ани.

Розыгрыш комплекта наград у одиночниц состоится в пятницу. Произвольную программу представят 24 сильнейшие участницы из 37, допущенных до старта в среду. Знаменитая американка Эшли Вагнер, призер ОИ-2014 и ЧМ-2016, — седьмая (69,04). Шестикратная медалистка мировых чемпионатов итальянка Каролина Костнер заняла лишь восьмое место (66,33).