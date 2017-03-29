Авербух: Фигуристка Погорилая по делу получила оценки за короткую программу на ЧМ

Погорилая в среду, выступая последней, чисто исполнила короткую программу на чемпионате мира, но получила за нее только 71,52 балла, уступив своему личному рекорду 2,87 балла. Фигуристка находится на промежуточном четвертом месте, проигрывая лидеру, чемпионке мира россиянке Евгении Медведевой 7,49 балла. Второй идет Кейтлин Осмонд из Канады (75,98), третьей — ее соотечественница Габриэль Дэйлмен (72,19).

«Мне кажется, что все по делу. Чувствовалась у Ани определенная нервозность, была некая небрежность в исполнении таких элементов, как вращения. То есть всего по чуть-чуть, и именно этих “чуть-чуть” ей не хватило, чтобы быть в тройке после короткой программы. Но от третьего места ее отделяет меньше балла, поэтому все равно все будет решаться в произвольной программе», — сказал Авербух по телефону.

«Сейчас совершенно не принципиально, третья она или четвертая. Канадка (Осмонд) оторвалась вперед, но она действительно каталась очень хорошо. Хотя и это не тот отрыв, который не отыгрываем в произвольной программе. Я думаю, что в произвольной программе у Ани есть шанс оказаться на пьедестале почета», — добавил Авербух.