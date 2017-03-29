Авербух: Фигуристка Погорилая по делу получила оценки за короткую программу на ЧМ
Оценки фигуристки Анны Погорилой за короткую программу на чемпионате мира в Хельсинки справедливы, однако у россиянки есть шанс оказаться на пьедестале почета, заявил агентству «Р-Спорт» призер Олимпийских игр Илья Авербух.
Погорилая в среду, выступая последней, чисто исполнила короткую программу на чемпионате мира, но получила за нее только 71,52 балла, уступив своему личному рекорду 2,87 балла. Фигуристка находится на промежуточном четвертом месте, проигрывая лидеру, чемпионке мира россиянке Евгении Медведевой 7,49 балла. Второй идет Кейтлин Осмонд из Канады (75,98), третьей — ее соотечественница Габриэль Дэйлмен (72,19).
«Мне кажется, что все по делу. Чувствовалась у Ани определенная нервозность, была некая небрежность в исполнении таких элементов, как вращения. То есть всего по
«Сейчас совершенно не принципиально, третья она или четвертая. Канадка (Осмонд) оторвалась вперед, но она действительно каталась очень хорошо. Хотя и это не тот отрыв, который не отыгрываем в произвольной программе. Я думаю, что в произвольной программе у Ани есть шанс оказаться на пьедестале почета», — добавил Авербух.
Дебютантка чемпионатов мира Мария Сотскова занимает после короткой программы шестое место (69,76). «Маша — большая молодец. Выступила лучше, чем на чемпионате Европы. Она отстает от тройки лидеров всего на два балла, это немного. Ее катание
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