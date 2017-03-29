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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 19:19 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Тарасова: Фигуристка Медведева сделала максимум в короткой программе на ЧМ

Российская фигуристка Евгения Медведева сделала максимум в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки, заявила агентству «Р-Спорт» известный тренер Татьяна Тарасова.

Медведева в среду заняла первое место в короткой программе на чемпионате мира — россиянка чисто исполнила все элементы, в том числе и прыжок с двумя руками наверх, который ранее не делала, набрав 79,01 балла. В этом сезоне Медведева, действующая чемпионка мира, уже одержала победы в Финале Гран-при и на чемпионате Европы.

«Женя в короткой программе сделала максимум так, что даже не к чему придраться. Это ее почти лучший результат, почти мировой рекорд, не хватает буквально двух десятых! Я думаю, что Женя и вся ее (тренерская) группа — большие молодцы», — сказала Тарасова по телефону.

Медведевой принадлежит мировой рекорд по баллам за короткую программу — 79,21 балла.

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года россиянка Анна Погорилая показала в короткой программе 4-й результат — 71,52 балла. Еще одна представительница России Мария Сотскова стала 6-й — 69,76.

«Все наши девочки сегодня катались хорошо. Главное, что все остались в последней разминке в произвольной программе», — подчеркнула Тарасова.
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