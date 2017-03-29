Фигуристка Медведева считает завоевание олимпийских квот одной из задач на ЧМ

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В Хельсинки будут определены квоты участников от каждой страны на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане. Наибольшее представительство страны в каждой дисциплине — три фигуриста или пары, для этого спортсменам нужно занять первое или второе место, или же выступить так, чтобы сумма двух лучших мест была меньше или равна 13.

«Да, чувствуется, что этот чемпионат мира очень ответственный, поскольку на нем определяются квоты на Олимпиаду. Я очень надеюсь, что российская команда справится с этой задачей. Сама я приложу максимум усилий, чтобы на Олимпиаде 2018 года у нас было максимальное количество участников», — сказала Медведева.

Медведева на чемпионате мира лидирует после короткой программы. За свое выступление она получила 79,01 балла, это на две десятых меньше принадлежащего ей мирового рекорда.

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют в пятницу.