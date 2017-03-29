Медведева не дотянула до рекорда

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Две другие представительницы России — Анна Погорилая и Мария Сотскова — остались за пределами первой тройки, но выступят в пятницу в сильнейшей группе.

На протяжении всех турниров нынешнего сезона так или иначе всплывала тема: кто из одиночниц сумеет прервать победное шествие чемпионки мира-2016? Из российских фигуристок чаще других называли имя Анны Погорилой. Из иностранных — Кейтлин Осмонд. Впрочем, в верхушке этой гонки за лидером канадка продержалась недолго: после чемпионата Четырех континентов фигурнокатательный мир заговорил о его победительнице — Май Михаре.

ЗАЯВКА ОСМОНД

Первой предъявила в Хельсинки свои намерения все-таки Осмонд, которая открывала предпоследнюю разминку — она заработала в короткой программе личный рекорд, ненамного превысив собственный же «короткий» результат, показанный в декабре в финале «Гран-при». 75,91. Михара не удержалась на ногах на приземлении с заключительного прыжка и отправилась слишком далеко вниз, чтобы сохранять медальные шансы, а заодно напомнила, какое это непростое дело — безошибочно кататься.

Интересно что до выступления канадки лидером была Каролина Костнер. Пятикратная чемпионка Европы ввиду отсутствия высокого рейтинга каталась во второй из семи групп, сильно нервничала — из-за чего с трудом спасла два приземления с прыжков и сорвала вращение. Но ей (в отличие от Михары) оставили шанс на дальнейшую борьбу.

Все главные действия разворачивались в заключительной группе: жребий свел там трех представительниц России, канадку Габриэлу Даллман (она, кстати, выиграла короткую программу на чемпионате Четырех континентов), японку Рику Хонго и вице-чемпионку мира-2016 Эшли Вагнер из США. Трое из этой шестерки (Медведева, Вагнер и Погорилая) были на пьедестале мирового первенства год назад и разумеется не могли не желать того, чтобы повторить результат. Но вопрос оставался в силе: сумеет ли кто-то из группы лидеров обойти Осмонд? А главное — сумеет ли сделать это Медведева?

Личный рекорд чемпионки мира вполне позволял вести борьбу на этом уровне — равнялся 79,21. Просто сама по себе программа канадки выглядела шедевром. В этом плане было даже лучше, что жребий развел Медведеву и Осмонд по разным группам: катайся они друг за другом, сравнение вполне могло оказаться не в пользу российской фигуристки.

ЗОНА МАЛЫХ МЕДАЛЕЙ

По неписанным законам фигурного катания Медведева конечно же заслуживала исключительного к себе отношения. Дело было даже не в титуле действующей чемпионки мира. А в том, что на протяжении уже второго сезона подряд спортсменка (в отличие от своих оппоненток) не проиграла ни единого старта. И это было куда более весомым фактором нежели вопрос, чья постановка удачнее. До собственного рекорда Женя не дотянула, но канадку обошла, что стало очередным достижением: после короткой программы год назад Медведева была только третьей.

Для дебютантки мирового первенства Марии Сотсковой попадание с шестым результатом в заключительную разминку произвольной программы стало весьма убедительным результатом. А вот то, что до зоны малых медалей недотянула Анна Погорилая, оставшись четверной, стало пусть не слишком значительным, но поводом для огорчения.

Не из-за результата, как такового. А по той причине, что Анна, которую небезосновательно считают самой красивой и выразительной фигуристкой мира (или как минимум одной из таковых), научившись справляться с прыжками, сохранила в своем катании свой главный недостаток — некоторую неряшливость катания в виде каких-то недоработанных жестов, сгорбленной спины, недотянутых линий. Это сильно смазало впечатление от очередной великолепной постановки — ведь как раз по таким мелочам становится понятно: вышел человек на лед побеждать, или просто кататься.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Хельсинки.

Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа.

1. МЕДВЕДЕВА — 79,01.

2. Осмонд (Канада) — 75,98.

3. Даллман (Канада) — 72,19.

4. ПОГОРИЛАЯ — 71,52….

6. СОТСКОВА — 69,76.