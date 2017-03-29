Медведева не дотянула до рекорда
После исполнения короткой программы лидером женского турнира прогнозируемо стала чемпионка мира-2016 Евгения Медведева.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Две другие представительницы России — Анна Погорилая и Мария Сотскова — остались за пределами первой тройки, но выступят в пятницу в сильнейшей группе.
На протяжении всех турниров нынешнего сезона так или иначе всплывала тема: кто из одиночниц сумеет прервать победное шествие чемпионки мира-2016? Из российских фигуристок чаще других называли имя Анны Погорилой. Из иностранных — Кейтлин Осмонд. Впрочем, в верхушке этой гонки за лидером канадка продержалась недолго: после чемпионата Четырех континентов фигурнокатательный мир заговорил о его победительнице — Май Михаре.
ЗАЯВКА ОСМОНД
Первой предъявила в Хельсинки свои намерения
Интересно что до выступления канадки лидером была Каролина Костнер. Пятикратная чемпионка Европы ввиду отсутствия высокого рейтинга каталась во второй из семи групп, сильно нервничала —
Все главные действия разворачивались в заключительной группе: жребий свел там трех представительниц России, канадку Габриэлу Даллман (она, кстати, выиграла короткую программу на чемпионате Четырех континентов), японку Рику Хонго и
Личный рекорд чемпионки мира вполне позволял вести борьбу на этом уровне — равнялся 79,21. Просто сама по себе программа канадки выглядела шедевром. В этом плане было даже лучше, что жребий развел Медведеву и Осмонд по разным группам: катайся они друг за другом, сравнение вполне могло оказаться не в пользу российской фигуристки.
ЗОНА МАЛЫХ МЕДАЛЕЙ
По неписанным законам фигурного катания Медведева конечно же заслуживала исключительного к себе отношения. Дело было даже не в титуле действующей чемпионки мира. А в том, что на протяжении уже второго сезона подряд спортсменка (в отличие от своих оппоненток) не проиграла ни единого старта. И это было куда более весомым фактором нежели вопрос, чья постановка удачнее. До собственного рекорда Женя не дотянула, но канадку обошла, что стало очередным достижением: после короткой программы год назад Медведева была только третьей.
Для дебютантки мирового первенства Марии Сотсковой попадание с шестым результатом в заключительную разминку произвольной программы стало весьма убедительным результатом. А вот то, что до зоны малых медалей недотянула Анна Погорилая, оставшись четверной, стало пусть не слишком значительным, но поводом для огорчения.
Не
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Хельсинки.
Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа.
1. МЕДВЕДЕВА — 79,01.
2. Осмонд (Канада) — 75,98.
3. Даллман (Канада) — 72,19.
4. ПОГОРИЛАЯ — 71,52….
6. СОТСКОВА — 69,76.
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