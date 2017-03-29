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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 17:28 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Погорилая не стала жаловаться на судейство в короткой программе на ЧМ

ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская фигуристка Анна Погорилая считает, что не имеет права жаловаться на оценки, которые ей поставили судьи за исполнение короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки. Об этом она заявила журналистам после проката.

Россиянка показала в короткой программе четвертый результат. Увеличить
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Погорилая с результатом 71,53 балла занимает четвертое место. Лидирует другая россиянка — Евгения Медведева (79,01). Второй идет канадка Кэйтлин Осмонд (75,98), третьей — ее соотечественница Габриэль Дэйлман (72,19). Погорилая является бронзовым призером прошлогоднего чемпионата мира.

«Мне трудно судить. Какие оценки поставили, такие и поставили. Я не имею права жаловаться, — сказала Погорилая о выставленных ей оценках. — Сама считаю, что откатала “чисто”, хорошо, уверенно. Но всегда есть к чему стремиться».

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют в пятницу.
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