Погорилая не стала жаловаться на судейство в короткой программе на ЧМ

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Погорилая с результатом 71,53 балла занимает четвертое место. Лидирует другая россиянка — Евгения Медведева (79,01). Второй идет канадка Кэйтлин Осмонд (75,98), третьей — ее соотечественница Габриэль Дэйлман (72,19). Погорилая является бронзовым призером прошлогоднего чемпионата мира.

«Мне трудно судить. Какие оценки поставили, такие и поставили. Я не имею права жаловаться, — сказала Погорилая о выставленных ей оценках. — Сама считаю, что откатала “чисто”, хорошо, уверенно. Но всегда есть к чему стремиться».

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют в пятницу.