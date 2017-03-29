Тутберидзе: Медведева идет на риск, исполняя прыжки с поднятыми руками

За свое исполнение Медведева получила 79,01 балла. Это на две десятых меньше принадлежащего ей мирового рекорда. Перед соревнованиями действующая чемпионка мира усложнила программу выполнением прыжков с поднятыми вверх руками.

«Это риск, и спортсмен либо идет на этот риск, либо нет. Почему не каждый прыжок так исполнять? Чтобы не надоело, надо уметь показать исполнение прыжков и без рук, и с одной рукой, и с двумя руками», — сказала Тутберидзе.

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют в пятницу.