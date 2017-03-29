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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 17:17 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Тутберидзе: Медведева идет на риск, исполняя прыжки с поднятыми руками

ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская фигуристка Евгения Медведева рискует, исполняя прыжки с поднятыми вверх руками. Об этом журналистам после короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки заявила тренер фигуристки Этери Тутберидзе.

За свое исполнение Медведева получила 79,01 балла. Это на две десятых меньше принадлежащего ей мирового рекорда. Перед соревнованиями действующая чемпионка мира усложнила программу выполнением прыжков с поднятыми вверх руками.

«Это риск, и спортсмен либо идет на этот риск, либо нет. Почему не каждый прыжок так исполнять? Чтобы не надоело, надо уметь показать исполнение прыжков и без рук, и с одной рукой, и с двумя руками», — сказала Тутберидзе.

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют в пятницу.
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