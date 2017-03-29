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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
29 марта 2017, 17:18 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Сотскова не считает чемпионат мира особенным турниром

ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская фигуристка Мария Сотскова чемпионат мира воспринимает так же, как и любые другие соревнования. Об этом она заявила журналистам после исполнения короткой программы на мировом первенстве, который проходит в Хельсинки.

Россиянка которая дебютировала на чемпионате мира за исполнение короткой программы получила 6976 балла и занимает четвертое место. Увеличить
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Сотскова, которая дебютировала на чемпионате мира, за исполнение программы получила 69,76 балла и занимает четвертое место. С результатом 79,01 балла лидирует россиянка Евгения Медведева. Второй идет канадка Кэйтлин Осмонд (75,98), третьей — ее соотечественница Габриэль Дэйлман (72,19).

«Волнение присутствовало, но оно не отличалось от того, что я испытываю перед другими стартами. Чемпионат мира от чемпионата Европы отличается только названием и тем, как вокруг него выстраивают купол волнения, говоря, что это главный старт сезона, к которому готовятся всю жизнь. А так это обычные соревнования», — сказала Сотскова.

«На чемпионате мира я планировала показать “чистые” прокаты и хорошо закончить сезон, чтобы быть довольной собой. О месте я не думаю. Главное, получить удовольствие от своего выступления и показать свои эмоции. Сегодня мне не очень это удалось, я была немного зажата, в произвольной программе я постараюсь быть раскрепощеннее», — добавила 16-летняя фигуристка.

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют в пятницу.
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